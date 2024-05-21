Изысканность и уют: эксперт поделился 5 правилами, как создать бохо-стиль в доме
Стиль бохо в интерьерах - один из главных трендов последних лет. Он объединяет элементы разных культур и направлений, создавая свою уникальную эстетику. Для него характерна легкость, беспринципность в сочетании цветов, форм и текстур.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на публикацию в Daily Exspress.
Как создать бохо-стиль в интерьере
Эксперт по интерьерам Эбигейл Ахерн поделилась советами, как превратить тусклый дом в бохо-рай. Прежде всего, она советует в интерьерах использовать прием смешивания текстур.
"Смешивайте разные текстуры. Подумайте о массивных вязаных пледах, бархатных подушках, пушистом коврике из овечьей шкуры или плетеном гобелене", - говорит Ахерн.
Для целостного вида она рекомендует использовать определенную текстуру не менее трех раз. Это придаст гармоничности.
"Римские шторы и занавески, изготовленные из букле, мягкого вельвета и принтов, вдохновленных берберскими коврами, создают ощущение уюта текстуры, которая мгновенно согревает пространство", - объясняет эксперт.
Эксперты советуют миксовать текстуры (фото: Freepik)
Следует экспериментировать с драгоценными тонами, такими как изумрудно-зеленый или сапфирово-синий. Земляные тона также хорошо подойдут, например, терракотовой или ржавчина, а также светло-желтый.
"Используйте свою интуицию, расставляя мебель. Не бойтесь отойти от традиционного расположения. Примите асимметрию, масштабируйте и создавайте уголки, располагая мебель группами", - говорит эксперт.
Также нужно позаботиться о разумном освещении. Хорошим решением станет комбинация накладных светильников, ламп и "акцентного освещения", например, красивых свечей.
"Блошинные рынки и винтажные магазины - это кладезь для дизайнеров в стиле бохо. Ищите уникальные изделия с характером и историей", - советует Эбигейл.
Создайте дома качественное освещение (фото: Freepik)
"Не бойтесь контрастных материалов. Совместите гладкий мраморный журнальный столик с деревянным столиком в деревенском стиле или роскошный бархатный диван с кожаным креслом", - говорит эксперт.
Комнатные растения также помогают создать уют в стиле бохо.
"Добавьте пышную зелень, висячие растения или даже небольшое комнатное дерево, чтобы наполнить свой дом жизнью и связью с природой", - говорит Эбигейл.
При этом она отмечает, что не стоит забывать о своем индивидуальном стиле в доме, отражающем вашу личность.
"Забудьте о совершенстве, бохо-шик - это не о соблюдение жестких правил, добавляйте в стиль что-то свое", - призвала эксперт.
Дополняйте свой интерьер вещами из блошиных рынков (фото: Freepik)
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