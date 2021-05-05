63-річна мама Дана Балана після COVID-19 відірвалася на яхті в короткій спідничці і топі
Мама Дана Балана Людмила нещодавно перенесла коронавірус. 63-річна співачка каже, що незважаючи на важкий фізичний і емоційний стан, вона продовжує вести активний спосіб життя, намагаючись постійно підкорювати нові вершини.
Зірка поділилася новим відео в Instagram.
На кадрах дівчина станцювала на пляжі і яхті в короткій спідниці і топі, освоїла нові види спорту, покаталася верхи.
"Квітень 2021 року. Після COVID важко бути активним, але коли ти думаєш, що життя може обірватися раптово, тобі хочеться спробувати щось цікаве..."- написала вона.
За словами Людмили, вона спробувала займатися кайтсерфінгом, віндсерфінгом, проїхалася на коні, верблюді, покаталася на яхті.
"Все це покращило мій емоційний стан, але також і мій фізичний стан... Неважливо, скільки вам років і де ви живете. Ніколи не пізно взнавати нове", - резюмувала вона.
Відео: Мама Дана Балана показала, як активно проводить час (instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
Відзначимо, що Людмила Балан - відома молдавська телеведуча і співачка. В Україні про неї дізналися близько року тому, коли вона виступила на сцені "Голосу країни", де її син був зірковим тренером.
Нагадаємо, що Дан Балан феєрично повернувся на "Голос країни" 2021, де закрутив Тіну Кароль у романтичному танці.