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63-летняя мама Дана Балана после COVID-19 оторвалась на яхте в короткой юбочке и топе

Новина українською → Среда 05 мая 2021 13:35
63-летняя мама Дана Балана после COVID-19 оторвалась на яхте в короткой юбочке и топе Фото: Людмила Балан (instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)
Автор: Светлана Мащенко

Мама Дана Балана Людмила недавно перенесла коронавирус. 63-летняя певица говорит, что несмотря на трудное физическое и эмоциональное состояние, она продолжает вести активный образ жизни, стараясь постоянно покорять новые вершины.

Звезда поделилась новым видео в Instagram.

На кадрах девушка станцевала на пляже и яхте в короткой юбке и топе, освоила новые виды спорта, покаталась верхом.

"Апрель 2021 года. После COVID трудно быть активным, но когда ты думаешь, что жизнь может оборваться внезапно, тебе хочется попробовать что-то интересное..." - написала она.

По словам Людмилы, она попробовала заниматься кайтсерфингом, виндсерфингом, проехалась на лошади, верблюде, покаталась на яхте.

"Все это улучшило мое эмоциональное состояние, но также и мое физическое состояние... Неважно, сколько вам лет и где вы живете. Никогда не поздно узнать новое", - резюмировала она.

Видео: Мама Дана Балана показала, как активно проводит время (instagram.com/ludmilabalan_tantiludmila)

Отметим, что Людмила Балан - известная молдавская телеведущая и певица. В Украине о ней узнали около года назад, когда она выступила на сцене "Голоса країни", где ее сын был звездным тренером.

Напомним, что Дан Балан феерично вернулся на "Голос країни" 2021, где закружил Тину Кароль в романтическом танце.

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