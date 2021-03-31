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Дан Балан на "Голосі країни" закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Новость на русском → Середа 31 березня 2021 23:03
Дан Балан на "Голосі країни" закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото Фото: Тіна Кароль та Дан Балан (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Володимир Костирін

На вокальному шоу "Голос країни - 11" у другому ефірі етапу "нокаути" глядачів чекає запаморочливий танок Тіни Кароль з Даном Баланом.

Яскраве шоу вийде на екрани в цю неділю, 4 квітня, о 21:00 на телеканалі "1+1".

Зіркова пара закрутиться в танці під пісню учасника команди Тіни Микити Ломакіна, який виконає сучасний хіт під назвою "Ты беспощадна".

Дан Балан на &quot;Голосі країни&quot; закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Тіна Кароль та Дан Балан закружляють у танці на шоу "Голос країни - 11" (фото: прес-служба "1+1")

"Я на цьому проекті можу бути самим собою і не боятися. Для мене "Голос країни" - це спосіб знайти себе. Я не маю на меті зайняти чиєсь крісло, а хочу показати самого себе", - сказав NIKITA LOMAKIN.

Дан Балан на &quot;Голосі країни&quot; закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Микита Ломакін (фото: прес-служба "1+1")

На шоу Дан Балан, який став порадником Кароль, зробив чуттєве зізнання про своє повернення в проект.

"Тіно, я пам'ятаю, як я сидів на цьому місці і дивився на тебе. Це найпрекрасніші спогади. Відчуття, ніби я повернувся до себе додому", - сказав артист.

Ще один учасник команты Тіни, вокаліст з Марокко Нарам Мумні виконає пісню Океан Ельзи "Обійми" у східному стилі.

Дан Балан на &quot;Голосі країни&quot; закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Нарам Мумні (фото: прес-служба "1+1")

Надя Дорофєєва, якій допомагає популярна хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona, назвала своїх учасників на шоу голосами нового покоління.

Мультиінстументаліст і лірник з команди DOROFEEVA Старух Гордій на сцені виконає народну пісню під назвою "У лісі" в новому, сучасному звучанні.

Дан Балан на &quot;Голосі країни&quot; закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Старух Гордій (фото: прес-служба "1+1")

Також за місце в наступному етапі шоу зіграє Ілля Резніков, який представить хіт ABBA "Mamma Mia" і несподіваною імпровізацією в середині виступу.

Дан Балан на &quot;Голосі країни&quot; закружляє Тіну Кароль у романтичному танці: провокаційні фото

Ілля Резніков (фото: прес-служба "1+1")

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва відверто зізналася, про що шкодує на "Голосі країни".

Нагадаємо, що на "Голосі країни" дівчинка без волосся проказала прощальну промову, від якої розплакався MONATIK.

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