60-секундный тест, который покажет ваш истинный возраст и силу физической подготовки

Проверить силу своего тела можно всего за 60 секунд. Простой тест позволит оценить вашу физическую подготовленность и понять, нуждается ли ваш организм в дополнительных тренировках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

60-секундный тест на прочность

Тест разработан для тех, кто хочет оценить свою силу и выносливость. Эта быстрая оценка даст мгновенное представление о вашем положении. Уникальность этого теста заключается в его простоте. В частности, не требуется специальное оборудование, и его можно выполнять где угодно.

Этот тест построен для оценки силы и выносливости тела всего за одну минуту. Каждое движение нацелено на важную область функциональной формы.

Отжимания (0-20 секунд)

Выполните как можно больше отжиманий за 20 секунд, сохраняя правильную форму. Если необходимо, замените, делая отжимания на коленях, но учитывайте только полный диапазон повторений.

Запишите общее количество отжиманий.

Отжимания (фото: Freepik)

Приседания (20-40 секунд)

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, и выполните как можно больше приседаний за 20 секунд.

Приседания (фото: Freepik)

Планка (40-60 секунд)

Удерживайте стандартную планку предплечья в течение оставшихся 20 секунд. Если вы упали до истечения времени, запомните, сколько секунд вы удерживали это положение.

Старайтесь привлекать пресс и поддерживать прямую линию от головы до пяток.

Приседания (фото: Freepik)

Результаты тестирования

Ваши показатели в каждом разделе теста позволяют понять различные аспекты вашей физической формы. Цель состоит не только в достижении высоких показателей, но и в том, чтобы вы могли поддерживать правильную форму и контроль. Сила, выносливость и стабильность играют важную роль в физической подготовке.

Отличный физический возраст (моложе вашего реального возраста)

Это включает 15+ отжиманий, 20+ приседаний, полное 20-секундное удержание на планке. Это означает, что ваша мышечная выносливость и сила значительно превышают средние для возрастной группы.

Ваше тело находится в отличном состоянии.

Средний возраст физической подготовки (соответствует вашему возрасту)

Результаты таковы: 10-14 отжиманий, 12-19 приседаний, 15-19 секунд удержания на планке.

Ваше тело находится в здоровой функциональной силе, но есть куда расти. Соблюдение сбалансированного режима тренировок может помочь вам улучшить свои результаты.

Ниже среднего возраста физической подготовки (старше вашего фактического возраста)

Менее 10 отжиманий, 12 приседаний и 15 секунд удержания планки.

Ваша мышечная выносливость нуждается в улучшении, и включение силовых тренировок в ваш распорядок дня может улучшить общую физическую форму.

Подумайте о добавлении регулярных силовых тренировок и упражнений на выносливость в свое недельное расписание.