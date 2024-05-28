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6 привычек людей, которые быстро продвигаются в карьере и получают большую зарплату

Какие привычки показывают успешного человека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Движение в карьере - это большой труд. Успех в карьере будет всегда зависеть от ваших ежедневных привычек. Существуют определенные признаки, указывающие, что человек будет успешен в жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit.

Ставят четкие цели

Большинство людей довольны тем, что живут преимущественно предполагаемой и безопасной жизнью.

Однако люди, достигшие значительного успеха в жизни и карьере, почти всегда ставят реальные, достижимые цели.

Поэтому некоторые вещи случаются с ними не случайно, а благодаря стратегическому и методическому планированию.

Возьмите ручку и бумагу и запишите несколько долгосрочных и краткосрочных целей. Это даст гораздо лучшее направление и цель.

Всегда учатся

Успешные люди стремятся постоянно совершенствовать себя и свои знания о мире. Чем больше вы знаете, чем больше навыков получаете, тем больше открывается перед вами возможностей, профессиональных или других.

Итак, если вы хотите продвинуться в своей карьере, в ваших интересах посвятить много времени и энергии изучению нового.

Можно проходить онлайн-курсы, связанные с вашей сферой работы, усовершенствование конкретных специализированных навыков или просто ознакомление с новостями и событиями отрасли.

Ценят общение

Полезно регулярно общаться с коллегами, наставниками и профессионалами отрасли.

Не оставайтесь в одиночестве, думая, что вы можете сделать все самостоятельно.

Правильно распоряжайтесь временем

Профессионально успешные люди почти не имеют повышенного осознания времени. Они редко тратят время на сиденье в телефоне.

Принимают меры, используя специальные инструменты и технику, чтобы максимально эффективно управлять своим временем.

Они не только будут эффективно решать свои задачи и списки дел, но и регулярно будут оставлять много времени для стратегического мышления и планирования.

Заботятся о своем здоровье

Успешные люди стремятся быть уравновешенными. Они всегда заботятся о своем физическом и психическом здоровье и будут регулярно заниматься спортом.

Когда они испытывают небольшой стресс из-за работы, то выходят на улицу на прогулку вместо того, чтобы сосредотачиваться на проблеме.

Зарплата отражает вашу ценность

Вы можете быть успешными даже если не зарабатываете столько, сколько ваши друзья в других областях. Сравните свой уровень дохода со средним на рынке, а не с зарплатой других людей.

Если вам платят конкурентоспособную сумму - это уже небольшая победа.

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