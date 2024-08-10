6 звезд, которые работали на обычной работе до того, как прославились

Хью Джекман

Едва Хью закончил школу, ему пришлось переехать из Австралии в Великобританию. В 1987 году, когда ему было 18 лет, он начал свою педагогическую карьеру в престижной школе в Аппингеме.

Хотя формально Росомаха занимал должность помощника учителя, на практике ему приходилось тренировать спортивные команды, проводить уроки физкультуры, а также иногда вести занятия по английскому языку и драматургии.

История стала известной после того, как актер узнал в светском репортере своего бывшего ученика.

Хью Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman)

Кейт Уинслет

Звезда "Титаника" достигла славы благодаря своему трудолюбию: в 18 лет Кейт уже зарабатывала на жизнь самостоятельно, совмещая работу в общественном питании с посещением кастингов.

Будущая актриса нашла работу в маленькой закусочной в своем родном городе Рединге, Великобритания, где готовила сэндвичи.

В конце концов, Кейт успешно прошла кастинг на роль в полнометражном фильме "Небесные создания". В одном из интервью она рассказала, что, узнав радостную новость по телефону, расплакалась так сильно, что ее отправили домой. После этого Уинслет больше не вернулась на свою прежнюю работу.

Кейт Винслетт (фото: Википедия)

Джордж Клуни

Джордж Клуни изначально планировал стать журналистом, но обучение не вызвало у него особого интереса. Однажды он попал на съемочную площадку и понял, что его настоящая страсть - это Голливуд.

Однако прежде чем удача улыбнулась ему, прошло два года. Наконец, Джордж получил роль доктора в популярном сериале "Клиника". В ожидании своего шанса он работал на разных должностях, даже продавал женскую обувь.

Клуни не стесняется говорить об этом в интервью, шутя, что женщины часто скрывают настоящий размер своей обуви.

Джордж Клуни (фото: Getty Images)

Сандра Буллок

Как и многим другим звездам, Сандры пришлось не только искать себя, но и зарабатывать на жизнь. В свободное от работы время она активно посещала прослушивание, параллельно строя карьеру в нью-йоркском ресторане, где поднялась с должности гардеробщицы в хостес.

Удивительно, но в 80-х ее коллегой была юная официантка Дженнифер Кулидж, позже ставшая звездой сериала "Белый лотос".

Сандра Буллок (фото: Википедия)

Джулия Робертс

Звезда "Красотки" с детства стремилась к самостоятельности и, повзрослев, устроилась на работу в кафе-мороженое, принадлежавшее известной международной сети. Говорят, Джулия с удовольствием работала там, потому что имела возможность наслаждаться десертом в любое время.

Возможно, именно этот опыт помог ей добиться успеха, ведь прорывом в ее карьере стала роль официантки в фильме "Мистическая пицца".

Джулия Робертс (фото: instagram.com/juliaroberts​​)

Брэдли Купер

Брэдли Купер также успел поработать в сфере обслуживания. Будущий актер устроился в один из самых роскошных отелей Нью-Йорка. В одном из интервью Брэдли рассказал, что однажды ему пришлось проводить в номер Леонардо ДиКаприо, и он даже получил от него чаевые. Это было в период "Титаника", и тогда Брэдли и представить не мог, что однажды станет не менее известным, чем Лео.

Брэдли Купер​ (фото: Getty Images)