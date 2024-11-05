6 загадочных существ, которых до сих пор ищут ученые

Миллионы людей верят, что на свете существуют не только знакомые всем животные, но и загадочные создания. Какие интересные существа из научных гипотез и народных легенд привлекают наибольшее внимание?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о мифических обитателях нашей планеты, увлекающих воображение людей на протяжении веков.
Йети, или "Снежный мужчина", является легендарным созданием, которое, согласно рассказам, обитает в Гималаях. Описывают его как гигантское человекообразное существо, покрытое шерстью.
Многие экспедиции искали йети, однако ни одного научного подтверждения его существования не найдено. Однако многочисленные свидетельства и фотографии, якобы изображающие йети, продолжают интриговать исследователей и любителей приключений.
Лох-несское чудовище - это еще одно загадочное создание, которое, согласно легендам, обитает в озере Лох-Несс в Шотландии. Его часто описывают как огромную рептилию, напоминающую плезиозавра.
С момента первого зарегистрированного наблюдения в 1930-х годах многие пытались запечатлеть его на видео или фото, однако ни одно из этих подтверждений не получило признания в научном мире.
Чупакабра, или "кровопийца", - это создание, возникшее в Пуэрто-Рико в 1990-х годах. Оно славится тем, что нападает на домашний скот и пьет их кровь.
Описывают его как маленького, покрытого кожей, похожего на ящерицу монстра. Это существо стало символом современного фольклора, и хотя многие утверждают, что видели чупакабру, никакого научного подтверждения его существования нет.
Мокеле-Мбембе - это гигантское водное создание, якобы обитающее в реках Конго. Многие исследователи считают его живым доказательством того, что плезиозавры все еще есть.
Однако, несмотря на многочисленные экспедиции, никаких подтверждений его существования не найдено. Легенда о Мокеле-Мбембе продолжает вдохновлять людей искать это загадочное создание.
Бигфут, также известный как "Сасквоч", - это мифическое человекообразное существо, по свидетельствам, живущее в лесах Северной Америки. Считается, что бигфут достигает внушительных размеров и имеет длинные волосы.
Как и в случае с йетой, многочисленные свидетельства и фотографии его существования остаются спорными. Многие криптозоологи продолжают искать доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть эту легенду.
Кракен - это мифическое морское существо, по преданию, живущее в глубинах Северного моря. Его описывают как огромного осьминога или кальмара, способного утопить корабли.
Легенды о кракене зародились среди моряков, пытавшихся объяснить таинственные исчезновения судов. Хотя многие свидетельства его существования выглядят сомнительно, кракен остается символом загадочности морских глубин.
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При написании материала использовались следующие источники: видання How Stuff Works, Cree Lightning, Википедия.