6 интересных книг на реальных событиях, которые заставят взглянуть на мир по-новому

Увлекательная книга, раскрывающая ожесточенное противостояние советских и западных разведывательных служб во времена Холодной войны. Это также история шпиона, предавшего родину и ставшего легендой для демократического мира.

Главный герой - Олег Гордиевский, офицер КГБ, двойной агент и самый ценный шпион МИ6, рисковал собственной жизнью, передавая британским кураторам ценную информацию, изменившую Холодную войну и помогшую рассекретить советские агентурные сети. Его побег из Советского Союза в багажнике автомобиля стал легендарным. Книга базируется на воспоминаниях и свидетельствах офицеров КГБ, ЦРУ и МИ6 и отражает важные исторические события, такие как возведение Берлинской стены, Пражская весна и операция РЯН.

Эта книга понравится читателям, интересующимся историей, политикой и "внутренней кухней" разведывательных служб.

История Вальтера Розенберга, юноши, пережившего все ужасы Аушвица и решившего действовать.

Под прикрытием проверки вещей вновь прибывших заключенных он понимает, что их казнят, и решает бежать, чтобы рассказать миру правду о лагере и предупредить других евреев об их судьбе.

Вальтер подготовился к бегству, запомнив все распорядки лагеря, и вместе с беглым товарищем Фредом Ветцлером доставил первый отчет об Аушвице. Эта история о борьбе за честь и справедливость, о попытке противостоять бездушной машине уничтожения и о нерешительности мира в восприятии шокирующей правды.

Документальный роман, повествующий о женщинах, превративших еврейские молодежные группы в Польше в центры сопротивления для борьбы с нацистами.

Некоторые из этих девушек стали свидетелями жестокого убийства своих родных и соседей, когда они были еще детьми. Они вынуждены были сделать важный выбор: оставаться в защите или искать спасение, сражаться или убегать.

Джуди Баталион, внучка пленных Холокоста, рассказывает историю этих женщин, которые боролись за жизнь своего народа с начала Второй мировой войны и вплоть до конца ХХ века, ведь война заканчивается не освобождением стран.

Это увлекательная история о женской смелости, сестринстве и жажде жизни при всех препятствиях. Эта книга - попытка восстановить память о женщинах-героинях, избравших опасный путь сопротивления и борьбы за свободу.

Книга "Свет дней" является бестселлером New York Times, отмеченной Национальной еврейской книжной премией и Канадской еврейской литературной премией.

Мощный роман, основанный на реальных событиях об исправительной школе для ребят во Флориде, существовавшей в 1960-х годах.

В романе рассказывается о двух ребятах, которых несправедливо осудили и отправили в это заведение. Темнокожий Элвуд Кертис подружился с Тернером, который тоже не виноват. Они поддерживают друг друга и размышляют о том, как им здесь выжить. Но жизнь в Академии становится все более опасной. Оба ребята принимают решение, последствия которого будут проявляться в течение десятилетий.

Книга получила Пулитцеровскую премию в 2020 году, она стала бестселлером The New York Times и возглавила большинство книжных рейтингов в Америке.

Дочь Эгер попала в Аушвиц, когда ей было 16 лет, там она потеряла родителей, а ей с сестрой удалось выжить.

Через несколько лет после освобождения она эмигрировала в Америку, где в течение десятилетий работала над исцелением от травмы.

В этой книге история ее пребывания в концлагере и ее освобождение, история самоисцеления и какую роль в этом процессе сыграл Виктор Франкл, психотерапевт и тоже уцелевший в Аушвице, а также истории ее пациентов, которым она помогла пережить трудные моменты.

По словам автора, никто не может избежать страданий в своей жизни, но каждый имеет выбор, как выйти из таких ситуаций - как жертва или уцелевший. И эта книга о том, как дойти до такого выбора, как избавиться от травм.

"Я, Нина" (Янина Соколова и Ольга Куприян)

Это история жизни журналистки Нины в форме исповеди, которая фактически ее дневник от начала борьбы с раком до конца лечения.

Ольга Куприян и Янина Соколова создали повесть, в основе которой лежат реальные события, переплетающиеся с художественными измышлениями. Это история со счастливым концом, полная честных эмоций и переживаний. Героиня делится изменениями в своем физическом и внешнем состоянии и потрясениями, постигшими ее. Книга проникнута любовью, верой и силой, которые доказывают, что жизнь всегда стоит борьбы.

К слову, каждые 15 гривен от продажи книги пойдут в поддержку проекта "Я, Нина", который обеспечивает программы по сбору крови, волосам, развитие паллиативной помощи и профилактику онкологии.