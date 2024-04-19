Читай - путешествуй. 5 городов в книгах современных украинских авторов

Львов в этом романе - не просто сцена. Это особое место, где слоями накапливается память, где запахами говорят исторические события и это совсем не традиционные "кофе и пирожные". История львовян, и "коренных" и "поехавших", застрявших в прошлом или превращенных опытом в сознательных свободных украинцев, рассказана через историю семьи Целиков. Историю нескольких поколений повествует смешной пудель по имени Дом. Именно он и ведет нас по улицам и площадям старого города вплоть до Высокого Замка. Драматический, щемящий, увлекательный роман является признанием в любви родному городу автора и его людей.

О киевских ведьмах известно давно, а вот о воплощении грехов в человеческом облике, которые живут, конечно, в старом доме в центре столицы, вы еще не слышали. Итак, восемь женщин, каждая из которых олицетворяет определенный грех, каждый вечер выходят на улицы города, чтобы соблазнить кого-то из киевлян или "гостей столицы". Однажды в их руки попадает юноша, который в загадочной квартире должен будет одолеть искушение семью смертными грехами. Но все у грехов пойдет не по плану, ведь любви подвластны все, и грехи тоже. Город в этом романе - такой, как мы и ожидаем от сюжета: антуражный и мистический.

Автор знает Ровно - город своей юности - досконально, поэтому читатель будто видит своими глазами площади и переулки, новостройки на месте старых домиков. Когда-то в одном из них гениальный ученый создал проход во что-то вроде параллельного измерения. Но домик снесен, на его месте - типичная многоэтажка с лифтом. И вот в том-то лифте, зная определенную композицию клавиш, обыденные восьмиклассники перемещаются в то необычное место, где, кажется, нет никаких заморочек. Ибо место то - мертвое. И главное правило по дороге туда и оттуда - не оглядываться и молчать. Невероятный технотриллер на фоне абсолютной нормальности обычного областного центра.

"Amore" и "Morte" - "любовь" и "смерть" на итальянском. Главная героиня романа - молодая итальянка Франческа, отправляющаяся в экзотический Донецк учить русский язык. Сначала город кажется неприветливым и не принимает девушку, готовую вернуться в Италию. Но встреча с Юрием меняет все: Франческа влюбляется, знакомится с украинским Донецком, борьба за город во время Евромайдана. В романе Донецк - тот, каким был до 2014 года, и тем, каким он обязательно станет, пройдя через испытания и войну.

Одесса - это не только Ланжерон и Привоз. Это город кинематографа, с которым связаны имена Александра Довженко и Юрия Яновского. Итак, именно с неожиданного предложения сняться в экспериментальном кино начинается необычное приключение богемного одесского новолуния по имени Орест. Его увлекают причудливые отношения, в которых сплетаются истории персонажей будущего фильма, их прототипов и самих актеров. Пространство, в котором развивается сюжет, так же хрупкое и мозаичное, однако, похоже, это и есть "Одеса" с одним "с" - и другая Одесса, без накинутой ей советской и постсоветской поп-культурой мошкары вечного остряка-шута и лихого бандюка.