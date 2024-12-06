RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

6 тревожных признаков, свидетельствующих о гормональном сбое в организме

Какие признаки свидетельствуют о гормональном сбое в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гормональный сбой влечет за собой негативные последствия в организме человека. Такое состояние может проявляться несколькими симптомами, которые нельзя игнорировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
ОрганизмЗдоровье