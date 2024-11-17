6 способов сделать комнату с низкими потолками более просторной

Мечтаете о просторном и стильном жилье, а низкие потолки портят ощущение свободы? Однако существует множество способов, которые помогут "поднять" потолок и зрительно увеличить пространство.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает несколько идей, которые превратят вашу комнату с низкими потолками в стильный уголок.

Светлые цвета как основа пространства

Чтобы комната выглядела более просторной, начните с цветовой гаммы. Лучшим выбором станут светлые оттенки: белый, молочный, бежевый или пастельные тона.

Они зрительно расширяют границы пространства, придают легкости и освещенности. Особое внимание уделите потолку: белый цвет - беспроигрышный вариант, который делает потолок "легче".

Впрочем, если потолок имеет дефекты, лучше выбрать матовые поверхности или соединить белый с легкими текстурными элементами. Контрасты следует оставить для декора стен или мебели, но не для потолка - темные оттенки лишь "давят" на пространство.

Глянец и зеркала: удвоение пространства

Глянцевые поверхности работают на визуальное увеличение пространства. Натяжные потолки с глянцем отражают свет, добавляя комнату высоты. Впрочем, важно помнить, что такие потолки съедают до 10 см пространства, поэтому тщательно взвесьте все за и против.

Зеркала - еще один мощный инструмент для "расширения" пределов комнаты. Установите зеркальные панели на стенах или дверях шкафов – они создадут иллюзию дополнительного пространства. Однако не стоит злоупотреблять - лучше ограничиться несколькими акцентными элементами.

Зеркала отражают свет и расширяют пространство (фото: Freepik.com)

Оптимальное освещение: подсветка вместо люстр

Откажитесь от больших люстр в пользу точечных светильников или светодиодных лент. Они равномерно распределяют свет, не отягощая потолок, и создают ощущение большего пространства.

Хорошим решением станет зональное освещение - используйте несколько источников света для акцентов в разных частях комнаты. Например, разместите настольную лампу у рабочего стола или бра над кроватью.

В кухне или гостиной можно добавить декоративную подсветку полок или шкафчиков. Такие решения не только практичны, но и придают комнате современный вид.

Карнизы и шторы: легкость и прозрачность

Правильно подобранные текстильные элементы способны повлиять на восприятие пространства. Карнизы для штор размещайте максимально близко к потолку - это визуально "поднимет" ее.

Выбирайте легкие, прозрачные ткани, например тюль или органзу, пропускающие свет. Избегайте тяжелых портьер с массивными складками - они лишь усугубляют эффект низкого потолка.

Для современного вида попробуйте шторы со скрытой подсветкой карниза - это стильное решение для визуального увеличения высоты комнаты.

Карнизы на потолке зрительно поднимают его (фото: Freepik.com)

Мебель: минимализм и функциональность

Правильно подобранная мебель поможет сделать комнату с низкими потолками более пропорциональной.

Выбирайте низкие шкафы, комоды и диваны - они создают больше свободного пространства над собой. Избегайте массивных карнизов или высоких спинок.

Многофункциональная мебель, такая как кровати со встроенными ящиками или складные столы, помогут сэкономить место. Располагайте мебель так, чтобы оставлять свободными углы комнаты - это создает чувство простора даже в небольшом помещении.

Декор: минимум деталей, максимум эффекта

Украшайте комнату с низкими потолками минималистичными декоративными элементами. Избегайте массивных картин или больших стенных часов. Вместо этого выберите вертикальные декорации, например, панели или узкие полки, которые вытягивают пространство вверх.

Не пренебрегайте растениями - высокие, стройные цветы в стильных горшках придадут интерьеру легкости. Помните, что важно сохранять баланс между эстетикой и функциональностью, не перегружая помещение.