6 способів зробити кімнату з низькими стелями просторішою

Мрієте про просторе та стильне житло, а низькі стелі псують відчуття свободи? Але існує безліч способів, які допоможуть "підняти" стелю та візуально збільшити простір.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує декілька ідей, які перетворять вашу кімнату з низькими стелями на стильний куточок.

Світлі кольори як основа простору

Щоб кімната виглядала просторішою, почніть із кольорової гами. Найкращим вибором стануть світлі відтінки: білий, молочний, бежевий чи пастельні тони. Вони візуально розширюють межі простору, додають легкості та освітленості. Особливу увагу приділіть стелі: білий колір - безпрограшний варіант, який робить стелю "легшою".

Утім, якщо стеля має дефекти, краще обрати матові поверхні або поєднати білий із легкими текстурними елементами. Контрасти варто залишити для декору стін або меблів, але не для стелі - темні відтінки лише "тиснуть" на простір.

Глянець та дзеркала: подвоєння простору

Глянцеві поверхні працюють на візуальне збільшення простору. Натяжні стелі з глянцем відображають світло, додаючи кімнаті висоти. Утім, важливо пам’ятати, що такі стелі "з’їдають" до 10 см простору, тому ретельно зважте всі "за" і "проти".

Дзеркала - ще один потужний інструмент для "розширення" меж кімнати. Встановіть дзеркальні панелі на стінах чи дверях шаф - вони створять ілюзію додаткового простору. Однак не варто зловживати - краще обмежитися кількома акцентними елементами.

Дзеркала відбивають світло та розширяють простір (фото: Freepik.com)

Оптимальне освітлення: підсвічування замість люстр

Відмовтеся від великих люстр на користь точкових світильників чи світлодіодних стрічок. Вони рівномірно розподіляють світло, не обтяжуючи стелю, та створюють відчуття більшого простору.

Хорошим рішенням стане зональне освітлення - використовуйте кілька джерел світла для акцентів у різних частинах кімнати. Наприклад, розмістіть настільну лампу біля робочого столу чи бра над ліжком.

У кухні чи вітальні можна додати декоративну підсвітку полиць або шафок. Такі рішення не лише практичні, а й додають кімнаті сучасного вигляду.

Карнизи та штори: легкість і прозорість

Правильно підібрані текстильні елементи здатні вплинути на сприйняття простору. Карнизи для штор розміщуйте максимально близько до стелі - це візуально "підніме" її.

Вибирайте легкі, прозорі тканини, наприклад тюль чи органзу, які пропускають світло. Уникайте важких портьєр із масивними складками - вони лише поглиблюють ефект низької стелі.

Для сучасного вигляду спробуйте штори із прихованим підсвічуванням карнизу - це стильне рішення для візуального збільшення висоти кімнати.

Карнизи на стелі візуально підіймають її (фото: Freepik.com)

Меблі: мінімалізм та функціональність

Правильно підібрані меблі допоможуть зробити кімнату з низькими стелями більш пропорційною.

Вибирайте низькі шафи, комоди та дивани - вони створюють більше вільного простору над собою. Уникайте громіздких елементів із масивними карнизами чи високими спинками.

Багатофункціональні меблі, такі як ліжка з вбудованими шухлядами або складні столи, допоможуть зекономити місце. Розташовуйте меблі так, щоб залишати вільними кути кімнати - це створює відчуття простору навіть у невеликому приміщенні.

Декор: мінімум деталей, максимум ефекту

Прикрашайте кімнату з низькими стелями мінімалістичними декоративними елементами. Уникайте масивних картин чи великих настінних годинників. Замість цього оберіть вертикальні декорації, наприклад панелі або вузькі полиці, які витягують простір угору.

Не нехтуйте рослинами - високі, стрункі квіти у стильних горщиках додадуть інтер’єру легкості. Пам’ятайте, що важливо зберігати баланс між естетикою й функціональністю, не перевантажуючи приміщення.