6 способов уменьшить калорийность рациона и худеть без труда

6 лайфхаков по уменьшению калорийности рациона

Тренер не советует исключать жир из рациона, нужно просто его уменьшить.

1. Заменяйте жирное молоко на нежирное

В стакане 1% молока на 40 калорий меньше, чем в 3,2%. Вы сэкономите 40 калорий одним махом. А если вы пьете молоко с утра и перед сном, то сэкономите 80 калорий.

2. Замените жирный кисломолочный творог на нежирный

Если 200-граммовую порцию 9% сыра (или домашнего) заменить таким же количеством нежирного, вы получите на 180 калорий меньше.

3. Заменяйте жирное мясо на нежирное

Если 200-граммовую порцию бедра с кожей заменить на нежирную телятину/куриное филе/хек/тунец в собственном соке, можно сэкономить 250 калорий. Если вы замените нежирными продуктами два приема пищи - это уже 500 калорий. Этого уже достаточно, чтобы худеть, если вы не будете компенсировать дефицит калорий другой пищей, конечно.

4. Замените сметану греческим йогуртом.

Если 100 граммов 20-процентной сметаны заменить на нежирный греческий йогурт, в ваше попадет на 140 калорий меньше. Тренер советует употреблять греческий йогурт.

5. Не заправляйте салаты растительным маслом.

Если есть овощной салат (греческий, например) без 20 граммов масла в качестве заправки, можно недополучить 180 калорий. Также можно заменять масло греческим йогуртом.

5. Замените жарку на запекание

При запекании тоже появляется аппетитная хрустящая корочка, но без масличных калорий. Ведь каждый грамм масла, который будет попадать в пищу – добавляет лишние калории.