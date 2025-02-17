6 способов поддержать жену в трудный период жизни. И не только

Женщины могут казаться сильными, несокрушимыми и эмоционально выносливыми, но это не значит, что они не устают, не выгорают и не нуждаются в поддержке. В моменты стресса или трудностей для них важно знать, что рядом есть мужчина, который не просто "рядом", а действительно понимает и поддерживает.

Как мужчина может поддержать жену в трудный период жизни и не только, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, каждый человек нуждается в поддержке не только в трудные моменты, но и в обычные дни. Это помогает лучше справляться с ежедневной нагрузкой, кризисами и стрессами.

Как поддержать жену?

Будьте внимательны к ее эмоциям

Женщина не всегда прямо скажет, что ей плохо. Она может молчать, больше уставать, раздражаться по пустякам или просто закрываться в себе.

"Важно не ждать, пока она взорвется, а спросить: "Я вижу, что ты устала. Как я могу тебе помочь?" - советует коуч.

Просто выслушайте, без советов

Женщине часто нужно не решение, а возможность выговориться. Когда она рассказывает о проблемах, не надо сразу искать варианты решения или говорить: "Не переживай, все будет хорошо". Лучше спросить: "Хочешь, я просто послушаю?" или сказать: "Я понимаю, что тебе сейчас непросто".

Помогайте без лишних вопросов

Если вы видите, что она перегружена делами, не ждите, пока она попросит о помощи.

"Возьмите часть обязанностей на себя: приготовьте ужин, уберите, погуляйте с детьми, чтобы она могла отдохнуть. Маленькие действия имеют большое значение", - подчеркивает эксперт.

Дайте ей время для себя

Когда женщина устает, ей может быть сложно даже понять, чего она хочет. Если вы предложите: "Может, ты просто полежишь, а я все сделаю?" или "Иди на массаж/встречу с подругами, я со всем справлюсь", - это может стать для нее настоящим спасением.

Поддерживайте ее самооценку

Когда женщине трудно, она может начать сомневаться в себе.

"Ваши слова могут стать для нее источником энергии: "Ты сильная", "Я восхищаюсь тобой", "Я благодарен, что ты есть в моей жизни". Главное - искренне", - отмечает специалист.

Будьте рядом не только в сложные моменты, но и в обыденности

Если мужчина замечает и ценит женщину ежедневно - не только когда ей плохо, но и когда все хорошо, - у нее будет меньше эмоционального истощения. Ей не придется ждать кризиса, чтобы почувствовать вашу поддержку.

Почему важно поддерживать жену всегда?

"Женщина, которая чувствует заботу и понимание не только в кризисные моменты, но и в обычной жизни, становится спокойнее, счастливее и более уверенной в себе. А это значит, что в ваших отношениях будет больше гармонии, доверия и любви", - объясняет Виталий Курсик.