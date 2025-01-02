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6 способов, которые помогут утром просыпаться как можно раньше

Как выработать привычку вставать утром (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Раннее пробуждение может быть трудным, особенно, если вы поздно ложитесь спать. Эксперты назвали 6 способов, которые помогут проснуться утром быстро и без стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

 

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