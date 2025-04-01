Быстро и без вреда. Шесть безопасных способов высушить волосы дома

Трихолог Лаверн Амара рассказала, что одна из самых больших ошибок, которую люди делают - это ложиться спать с влажными волосами, что может привести к появлению неприятного запаха

Также она назвала способы, которые помогут высушить разные типы волос, чтобы достичь максимальной эффективности, гладкости и защиты.

Заматывание волос в полотенце

Лучше всего подходит для волнистых и вьющихся волос.

После нанесения средств для укладки заверните волосы в полотенце из микрофибры или хлопковую футболку, чтобы впитать лишнюю влагу. Так походите от 10 до 30 минут, прежде чем высушить их естественным образом.

Этот метод уменьшает трение, сохраняет локоны четкими и предотвращает повреждение.

Важно, что традиционное полотенце может привести к завиванию и ломкости. Поэтому необходимо взять полотенце из правильной ткани.

После впитывания в полотенце избытка воды оставьте волосы высыхать естественным образом или возле вентилятора, поскольку это уменьшает повреждения от тепла.

Используйте диффузор

Лучше всего подходит для вьющихся, а также когда вы хотите подчеркнуть волны на волосах

Парикмахер Моне Эверетт рассказал, что диффузор - это специальная насадка для фена, которая позволяет равномерно распределять поток воздуха по всей длине волос. Он увеличивает объем и сохраняет четкость локонов.

Сначала стоит сосредоточиться на корнях, далее поместите части волос в диффузор и осторожно поднимите их по направлению к коже головы, чтобы увеличить объем и четкость. Постепенно двигайтесь к кончикам, осторожно, чтобы не нарушить локоны.

Сушка с капюшоном

Такой вид высушивания подходит для всех типов волос, особенно текстурированных и вьющихся.

Сушилка с капюшоном - это устройство, похожее на шлем, который можно увидеть в парикмахерских. Он обеспечивает равномерное распределение тепла, не нарушая структуру волос.

Наденьте сеточку перед сушкой феном

Используйте среднюю сетчатую нейлоновую сетку для волос. Вы можете как можно больше высушить их полотенцем, вытянув большую часть влаги, а затем наложить сеточку и высушить феном.

Стоит сушить круговыми движениями. Сетка для волос не даст волосам распушиться.

Высушите волосы феном на проборы

Если вы сушите все волосы одновременно, подумайте об этом простом и эффективном переходе.

Распределите влажные волосы на четыре-шесть секций, в зависимости от густоты.

Высушивая волосы таким образом, вы обеспечиваете равномерную сушку и меньшую ломкость, избегаете спутывания и делаете укладку легче.

Высушить и завить носками

Если вы не хотите сушить волосы феном, можно завернуть волосы в носки и использовать их как мягкие бигуди. Просто прислоните носки к сушке на несколько минут.

Важно объяснить, что эта техника не является более быстрой, чем просто фен, но этот вариант менее вероятно повредит ваши волосы, поскольку сокращает время сушки.

Если ваши волосы влажные и закутаны в теплые носки, это может сократить время высыхания примерно на треть.

Количество носков, которые вы используете, зависит от того, насколько густые ваши волосы.

Вас может заинтересовать