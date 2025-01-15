6 способов дать вторую жизнь старому смартфону

Старый смартфон больше не нужен, и вы уже думаете, куда его деть? Не спешите выбрасывать устройство, ведь оно может послужить вам еще долго. Существует несколько способов, как превратить старый телефон в полезный гаджет, который будет актуален в разных ситуациях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , представляющее мир Android и технологий.

Используйте старый смартфон в качестве домашней камеры наблюдения

Преступления совершаются в любое время суток, поэтому установка внутренней камеры безопасности - отличная идея, чтобы следить за домом и получать уведомления при обнаружении движения. Конечно, лучший вариант - специальная камера вроде Nest Cam, но старый телефон также может справиться с этой задачей.

Настройка займет всего несколько минут, и это почти бесплатно. Вам понадобится какая-то подставка и запасное зарядное устройство. Если у вас их нет, придется немного потратиться. Также потребуется специальное приложение. Alfred Camera - бесплатное, но есть и платная подписка с дополнительными функциями и без рекламы.

После установки приложения на оба устройства свяжите их между собой. Поставьте старый телефон на подставку и разместите так, чтобы он охватывал нужное пространство. Подключите зарядное устройство, чтобы батарея не разрядилась. Затем используйте ваш текущий смартфон для просмотра прямой трансляции с камеры.

Используйте его как домашнюю камеру безопасности (фото: Android Authority)

Используйте старый смартфон в качестве видеорегистратора

Видеорегистраторы становятся все более популярными - их используют как для записи интересных моментов в дороге, так и для защиты в случае аварий. Однако качественные устройства стоят недешево.

Чтобы сэкономить, можно использовать старый телефон в качестве видеорегистратора. Для этого понадобится специальное приложение. Среди множества доступных вариантов рекомендуется Droid Dashcam.

Также потребуется крепление для телефона, которое не будет закрывать камеру и порт зарядки. Как только все необходимое будет готово, установите приложение и закрепите телефон на приборной панели.

Это не самое элегантное решение, особенно если у вас крупный смартфон, который может слегка перекрывать обзор дороги, но оно вполне работает.

Используйте его как видеорегистратор (фото: Android Authority)

Используйте старый смартфон как запасной телефон

Запасной телефон может быть полезен в самых разных ситуациях. Если вы увлекаетесь активными видами спорта, такими как велоспорт или скалолазание, где ваш новый и дорогой смартфон легко может быть поврежден, старый телефон станет отличным решением. Даже если вы его уроните и разобьете экран, это не так критично, как повреждение вашего основного устройства.

Некоторые считают, что во время занятий спортом лучше оставлять телефон дома, но здесь есть другая сторона медали. Всегда стоит иметь телефон под рукой на случай непредвиденной ситуации. Отправляясь в поход, на пляж, на пробежку или в любое место, где есть риск потери или повреждения вашего устройства, возьмите с собой старый телефон вместо нового.

Используйте старый смартфон как запасной телефон (фото: Android Authority)

Используйте старый смартфон как радионяню

Это похоже на использование старого телефона в качестве камеры для домашнего наблюдения. Вам также понадобится штатив или подходящее крепление для телефона и зарядный кабель. Однако лучше выбрать специальное приложение, предназначенное именно для наблюдения за ребенком.

BabyCam идеально подойдет для этой задачи. Оно позволяет вам в любой момент видеть ребенка и даже общаться с ним на расстоянии. Установка проста: скачайте приложение на ваш старый и текущий телефоны и выполните базовые инструкции для их сопряжения.

Приложение бесплатное, но содержит рекламу. Однако за разовый платеж в 2,99 долларов вы можете отключить рекламу. Это весьма разумная стоимость, учитывая, что большинство аналогичных приложений сегодня требуют ежемесячной подписки.

Используйте старый смартфон как радионяню (фото: Android Authority)

Используйте старый смартфон как развлекательное устройство

Чтобы избежать отвлечений на основном телефоне и сэкономить заряд батареи и место, вы можете использовать старый смартфон как специальное устройство для развлечений.

Установите на него свои любимые стриминговые приложения и используйте для прослушивания музыки или просмотра видео. Кроме того, его можно превратить в электронную книгу и использовать для чтения.

Такой подход имеет дополнительные преимущества помимо экономии заряда основного телефона. Например, если старый телефон подключен к Bluetooth-колонке, и вы слушаете музыку, воспроизведение не прервется при входящем звонке.

Если в старом устройстве достаточно производительности, его также можно использовать как игровую консоль. Игры быстро разряжают батарею, поэтому вы будете реже подключать к зарядке ваш новый смартфон.

Используйте старый смартфон как развлекательное устройство (фото: Android Authority)

Используйте старый смартфон как веб-камеру

Если у вас нет веб-камеры на компьютере или она устарела и имеет плохое качество изображения, отличным решением будет использовать телефон в качестве веб-камеры.

Это особенно удобно для видеозвонков - как рабочих, так и личных - если вы хотите видеть собеседника на большом экране. Однако вам понадобится специальное приложение. Главное преимущество Camo в том, что оно работает по беспроводной связи, так что вам не нужно подключать телефон к компьютеру кабелем.

Для начала загрузите приложение на компьютер с Windows или Mac и на старый телефон. Затем соедините устройства, отсканировав QR-код, который появится на экране. После этого выберите Camo в качестве камеры в настройках приложения для видеозвонков.

Приложение бесплатное, но для доступа к дополнительным функциям потребуется подписка стоимостью 8,99 долларов в месяц.

Используйте старый смартфон как веб-камеру (фото: Android Authority)