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6 серія "Чорнобиля": автори серіалу зробили важливу заяву


Фанатам серіалу "Чорнобиль" повідомили неприємну новину

Серіал "Чорнобиль" не буде продовжений. Інформація про те, що команда HBO працює над 6-ю серією проекту, виявилася неправдивою. Про це сказав продюсер і сценарист "Чорнобиля" Крейг Мезін у своєму Twitter-акаунті, відповідаючи на питання журналіста Остапа Яриша.

"Добрий день! Українські ЗМІ пишуть, що ви плануєте зняти 6-й епізод "Чорнобиля", який стане документальним фільмом про зону відчуження. Це правда? Не могли б ви розповісти більше?" - запитав Остап.

"Це неправда", - лаконічно відповів Мазін.

Скріншот поста (twitter.com/clmazin)

Нагадаємо, що раніше в Управлінні туризму та промоцій КМДА повідомили, що творці "Чорнобиля" нібито обговорюють можливість повернутися в Чорнобильську зону, щоб зняти документальну серію про те, як виглядає зона відчуження через 33 роки після катастрофи, а також взяти інтерв'ю зі свідками аварії на ЧАЕС.

Раніше в мережі показали відео і фото річної київської Троєщини, яку творці "Чорнобиля" перетворили в зимову локацію під час зйомок мегапопулярного серіалу в 2018 році.

До речі, завдяки серіалу "Чорнобиль" про Україну заговорили у всьому світі, а люди стали більше замислюватися про небезпеки, які несуть атомні електростанції та інші об'єкти, що забруднюють екологію

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