RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

6 работ в доме, которые лучше доверить мастеру, чтобы избежать проблем

Какую работу в доме должен выполнять мастер (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ремонт дома или квартиры - дело недешевое, и поэтому часто люди пытаются сэкономить на определенных работах, материалах или мебели. Но не все сбережения себя оправдывают. Иногда из-за непродуманной экономии потом приходится все перерабатывать и тратить еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Снос стены

Все на видео видели, что во время ремонта снос стены не такое уж трудное дело. Но в реальной жизни все совсем по-другому. Если вы не строили дом, поэтому то, что находится за этой стеной, остается загадкой.

Лучше такую работу доверить профессионалам.

Электромонтажные работы

Электромонтажные работы могут быть очень опасны и могут даже вызвать пожар.

Составьте план и получите предложения от нескольких электриков. Это убережет вас от дальнейших проблем.

Сантехника

Цены на сантехнику сейчас очень высоки. Установление сантехники лучше доверить профессионалу. Ведь один неосторожный шаг может привести к повреждению, поэтому за это вам придется платить.

Новый пол

Снять старый пол и положить новый кажется простым делом, но это достаточно интенсивная работа.

Эксперты не рекомендуют это делать самостоятельно, поскольку уборка и зачистка могут занять много времени.

Пол также стоит дорого, поэтому вы не захотите совершить ошибку, которая в конце концов может снизить стоимость вашего дома.

Установка кондиционера

Если бы установка кондиционера заключалась только в простом подключении его в розетку, тогда вам, вероятно, никогда бы не понадобился профессионал. На самом деле при монтаже привлечены многие компоненты и посторонние факторы, среди которых:

  • работа на высоте
  • опасное напряжение
  • острые куски металла
  • обеспечение тщательной герметизации

Утепление домов

Утепление фасадов и домов помогает сэкономить от 35 до 50% тепла. Утепленные дома идеально удерживают не только тепло зимой, но и прохладу летом.

Такую работу стоит доверить только профессионалам, ведь только работа будет выполнена качественно.

Ранее мы сообщали, какие вещи в доме выдают плохих хозяев.

Также читайте, что нельзя одалживать соседям, чтобы не навлечь беду.

Читайте РБК-Украина в Google News
дім