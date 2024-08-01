У 6-летнего сына известного певца диагностировали серьезное заболевание

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram предпринимательницы.

Так, модель рассказала о заболевании сына после того, как пользователи заметили на фото с Олимпийских игр 2024, что на руке ее ребенка было беспроводное устройство для мониторинга уровня сахара.

К слову, это хроническое заболевание является неизлечимым.

"Так много родителей по всему миру переживают непостижимые вещи, которые я никогда не могла себе представить. Я говорю себе это каждый раз, когда на наши телефоны поступает сигнал тревоги. И мы так счастливы, что у нас есть такая помощь и замечательный, добрый и великодушный специалист",- написала Крисси под публикацией.

Крисси Тейген с детьми (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Как выяснилось, диабет у мальчика диагностировали после того, как в его лагере обнаружили шигеллу, инфекционное заболевание.

В отличие от других детей, его анализы крови отличались. Об этом телеведущая также сообщила на своей странице.

Позже она опубликовала еще один пост с фотографией книги "Year One with Type-1", которая рассказывает, как справляться с сахарным диабетом 1-го типа у детей.

"Вчера вечером мы с Джоном прочитали ее Майлзу, и я разрыдалась, прочитав эту страницу. Мне пришлось выйти из комнаты, чтобы он не увидел, как я рыдаю", - написала Тейген.

Крисси Тейген рассказала о диагнозе сына (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Напомним, Джон Ледженд и Крисси Тейген воспитывают четверых детей - 5-летнюю Луну, 6-летнего Майлза, годовалую Эсти Максин, а также 9-месячного сына, которого выносила суррогатная мать, Рена Александра.