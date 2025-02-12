6 вещей, которые делают счастливые пары каждый день: а что есть в ваших отношениях?

Они говорят "доброе утро" и "спокойной ночи"

Эти простые слова - больше, чем формальность. Они показывают, что вы замечаете друг друга с первой и до последней минуты дня.

"Говорите друг другу обычные слова каждый день и это обязательно укрепит ваши отношения", - советует коуч.

Они находят время для объятий и прикосновений

Объятия с утра, поцелуй перед выходом, легкое прикосновение мимоходом - это не мелочи, а важный язык близости.

Они спрашивают: "Как прошел твой день?"

И действительно слушают ответ, а не просто кивают. Счастливые пары интересуются друг другом и поддерживают даже в будничных мелочах.

Они смеются вместе

Юмор - это мощная связь. Они находят время для легкости: шутят, делятся мемами или вспоминают смешные моменты.

"В ход может идти что угодно - от смешных картинок в мессенджере до совместного просмотра комедии вечером - самое главное, что это все делается вместе", - отмечает эксперт.

Они выражают благодарность

"Спасибо за завтрак", "Спасибо, что ты есть", "Спасибо за помощь" - слова благодарности создают атмосферу тепла и ценности.

Они строят совместные планы

Счастливые пары ежедневно планируют что-то вместе - от ужина до будущих путешествий. Это укрепляет ощущение "мы" и добавляет радости.

"Отношения - это не большие жертвы, а маленькие ежедневные шаги. И чем больше таких моментов в паре, тем счастливее они становятся", - резюмирует Виталий Курсик.