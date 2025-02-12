6 вещей, которые делают счастливые пары каждый день: а что есть в ваших отношениях?

Счастливые отношения - это не случайность, а результат ежедневных действий. Маленькие, но регулярные поступки укрепляют связь и создают атмосферу любви.
Какие вещи, укрепляющие отношения, ежедневно делают счастливые пары, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.
Эти простые слова - больше, чем формальность. Они показывают, что вы замечаете друг друга с первой и до последней минуты дня.
"Говорите друг другу обычные слова каждый день и это обязательно укрепит ваши отношения", - советует коуч.
Объятия с утра, поцелуй перед выходом, легкое прикосновение мимоходом - это не мелочи, а важный язык близости.
И действительно слушают ответ, а не просто кивают. Счастливые пары интересуются друг другом и поддерживают даже в будничных мелочах.
Юмор - это мощная связь. Они находят время для легкости: шутят, делятся мемами или вспоминают смешные моменты.
"В ход может идти что угодно - от смешных картинок в мессенджере до совместного просмотра комедии вечером - самое главное, что это все делается вместе", - отмечает эксперт.
"Спасибо за завтрак", "Спасибо, что ты есть", "Спасибо за помощь" - слова благодарности создают атмосферу тепла и ценности.
Счастливые пары ежедневно планируют что-то вместе - от ужина до будущих путешествий. Это укрепляет ощущение "мы" и добавляет радости.
"Отношения - это не большие жертвы, а маленькие ежедневные шаги. И чем больше таких моментов в паре, тем счастливее они становятся", - резюмирует Виталий Курсик.
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