6 вещей, которые вас будут раздражать при переходе с Android на iOS

Управление уведомлениями

Apple боролась с управлением уведомлениями с самых первых дней существования iPhone. Несмотря на некоторые попытки догнать превосходную, но несовершенную систему Android, Apple сделала шаг назад с последними изменениями в iOS.

Уведомления больше не располагаются в центре экрана блокировки. Вместо этого они были перенесены в нижнюю часть дисплея, чтобы подчеркнуть красивый обои от Apple. Как бы заботливо это ни звучало, оно влияет на производительность iPhone. Изменение представления стека по умолчанию в настройках на представление списка возвращает его к интерфейсу iOS 15.

Метод Android для объединения приложений имеет больше пользы: от управления электронной почтой до текстовых сообщений и публикаций в социальных сетях.

Вы также можете быстро отвечать на большинство уведомлений, что позволяет быстрее и проще отправлять ответы, не открывая приложения. Кроме того, большая часть управления уведомлениями осуществляется через приложение, а не через настройки системы.

В iOS вам придется покопаться в меню настроек Apple, чтобы найти нужную функцию. Только после этого вы сможете настроить свои уведомления.

Настройка уведомлений на iOS (фото: Android Police)

Некоторые приложения Google не так понятны на iOS

Это правило не является универсальным, но для значительной части пакета повышения производительности Google вам может не хватать инструментов в iOS. Приложения не всегда кажутся интуитивно понятными, и попытки связать ваши сервисы могут показаться утомительными.

С некоторыми инструментами Google для iOS дела обстоят хуже. Gboard - самый яркий пример. Хотя Apple может позволить вам заменить некоторые приложения на своих телефонах (например, клавиатуры, карты и браузеры), но они должны соответствовать жестким требованиям.

Chrome, например, использует тот же механизм рендеринга, что и Safari. У вас может быть доступ к закладкам на рабочем столе, но вы не получите того же опыта, что на платформах Android или настольных ПК.

В течение многих лет Google сохранял свой язык дизайна, похожий на Android. Однако за последние несколько лет ситуация постепенно изменилась. Компания также время от времени внедряет новые функции в iOS до того, как они появятся в Android, что может расстроить преданных поклонников собственной мобильной платформы Google.

Между тем, в некоторых из самых известных приложений компании, включая весь набор инструментов для повышения производительности, отсутствуют ключевые функции. Например, в Документах отсутствует тройное нажатие для выделения абзаца.

На iOS невозможно выделить тройной абзац с помощью одного нажатия (фото: Android Police)

Настройка макета ограничена на iOS

В наши дни виджеты делают iPhone более динамичным, а настройка значков возможна, если вы достаточно терпеливы, чтобы разобраться с проблемными инструментами Apple. Не говоря уже о капитальном изменении экрана блокировки компании в iOS 16.

Тем не менее, существует множество ограничений при изменении работы с iOS, начиная с макета. Apple помещает каждое приложение или виджет в первое доступное место на экране, перемещая ваш контент вверх и влево. Это может привести к загромождению интерфейса, частично очищенному за счет добавления библиотеки приложений в iOS 14.

Единственный способ максимально эффективно использовать виджеты - заполнить ими экран. Это может привести к созданию макетов, на которые будет сложно смотреть.

Макеты помогут максимально эффективно использовать виджеты (фото: Android Police)

А еще есть значки приложений. В iOS появился способ изменения изображений значков, но это скорее обходной путь, чем функция.

Более широкий выбор аксессуаров

Если вы покупаете iOS, вы приобретаете целую экосистему. Для многих это забавное и захватывающее предложение, особенно если у вас есть Mac или iPad. Для всех остальных это может быть кошмаром.

Старым устройствам Apple по-прежнему требуется собственный кабель Lightning, что может вызывать затруднения при переключении с USB. Если у вас последняя модель iPhone (серия iPhone 15 оснащена портом USB-C), вам будет проще заряжать устройства Apple, поскольку некоторые iPad имеют USB-C, а кабель Lightning скоро выйдет из моды.

Аксессуары наталкиваются и на другие ограничения. Если квадратный дизайн Apple Watch не для вас, то очень жаль.

Однако существует компромисс. Для iPhone представлен самый широкий выбор чехлов и других гаджетов сторонних производителей, который только можно найти на рынке. Но вам придется смириться с некоторыми ограничениями, особенно в отношении аксессуаров, которые работают на нескольких платформах.

Зависимость от iCloud может стать головной болью

Apple любит направлять пользователей через iCloud для всего: от сохранения файлов до резервного копирования вашего телефона.

Вы можете загрузить другие варианты облачного хранилища, такие как Dropbox или Google Drive, но они имеют ограниченную функциональность по сравнению с ними, и Apple будет продолжать пытаться вернуть вас в iCloud для использования его основных функций.

Это раздражает не только новых пользователей, но также означает, что ваше бесплатное хранилище iCloud может быстро заполниться, поэтому вам придется часто управлять им и удалять ненужный контент.

В меньшей степени то же самое можно сказать и о Safari. Превосходные функции безопасности и конфиденциальности Apple ориентированы на Safari и часто активируются только для его просмотра. Вы можете загрузить Firefox или Chrome, но они не получат тех же преимуществ, а их производительность может быть нестабильной.

Когда Apple от чего-то избавляется, вам также придется отказаться от этого

Общей темой здесь является то, что у вас есть разные варианты с Android. Когда такой смартфон добавляет новые функции или возможности, вы обычно можете использовать их или вернуться к старому способу.

С Apple у вас нет большего выбора. Если она решит от чего-то избавиться, вы потеряете это, даже если захотите сохранить это.

Частично это возникает, когда iOS постепенно отказывается от старых iPhone, потому что они не успевают за новыми функциями. Одним из худших приложений может быть FaceID.

Если вы покупаете новый iPhone, вам придется использовать распознавание FaceID или отказаться от биометрии. Например, если вы предпочитаете сканирование отпечатков пальцев, то Apple больше не добавляет эту функцию на новые iPhone.