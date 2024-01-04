6 вещей для дома, на которых категорически нельзя экономить

Планируя ремонт в квартире, все всегда хотят сократить расходы. Следует знать, при покупке каких вещей экономить не нужно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple .

Диваны

Хороший диван необходим по нескольким причинам. Прежде всего он создает или разрушает стиль вашей гостиной, ведь это первая вещь, на которую обращают внимание люди.

Дизайнер интерьера Кейт Доусон рассказал, еще одна причина, чтобы раскошелиться - это качество. Все потому, что люди проводят много времени, сидя и лежа. Следовательно, такие изделия будут быстро изнашиваться.

Матрасы

Качество сна может оказать большое влияние на здоровье и качество жизни. Большинство матрасов могут прослужить от семи до десяти лет, потому это долгосрочная инвестиция и экономить не стоит.

Одеяла

Помимо хорошего матраса, хорошее пуховое одеяло поможет вам расслабиться и заснуть. Это как будто "закутать себя в облако" в конце долгого дня.

Высококачественных, но недорогих пуховых одеял очень мало. Поэтому при покупке стоит уделить внимание на много нюансов.

Комоды

Вы могли бы подумать, что можете обойтись дешевым комодом, пока однажды не сможете закрыть ящик или он выскочит из рельсов.

Комоды изнашиваются гораздо чаще, чем вы думаете. Поэтому экономить по такому делу не стоит.

Кресло

Если вы работаете из дома и проводите много времени в кресле, то оно должно быть качественным.

Выбор высшего класса стула будет поддерживать ваше тело и вы будете чувствовать себя более продуктивными. Попытайтесь найти стул с подлокотниками, а также такими функциями, как высота и наклон спинки, которые можно регулировать.

Пылесосы

Высококачественный пылесос всегда стоит своих денег, особенно если у вас есть домашние животные. Никто не хочет жить в грязном доме, и наличие пылесоса, не впитывающего всю грязь и пыль, не просто разочаровывает, но и может привести к проблемам со здоровьем.

Качественный пылесос с инструментами и разными режимами мгновенно делает ваш дом более чистым и вы будете чувствовать себя комфортно.