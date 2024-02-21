6 вещей, из-за которых вас могут ненавидеть люди

Вы не умеете слушать

Часто люди из-за волнения хотят поделиться со всеми моими недавними путешествиями. Но в своем энтузиазме не понимают, что не слушают, что говорят другие.

Я заметил, что люди начинают отходить от нашего разговора. Лишь когда друг заметил, что я монополизирую разговор, я понял свою ошибку.

Умение по-настоящему слушать является одной из самых уважаемых вещей, которые вы можете делать. Если вы всегда говорите, люди могут почувствовать, что вы не заинтересованы в том, что они хотят сказать.

Вы всегда отрицательно настроены

У каждого был период в жизни, когда, казалось, все шло не так - работа, отношения. Когда вы делитесь этим негативом со всеми, люди могут начать вас избегать.

Следует помнить, что у каждого есть проблемы. Нужно работать над сохранением положительного мировоззрения, вы действительно можете изменить, как люди вас воспринимают.

Не надежный человек

Отсутствие надежности может оказать серьезное влияние на то, как вас воспринимают люди. Если вы постоянно опаздываете на встрече или постоянно пропускаете сроки, это означает, что вы не цените время или обязательства других людей.

Последовательность и надежность создают доверие, а доверие является основой любых личных или профессиональных отношений. Поэтому если люди чувствуют, что не могут на вас положиться, скорее всего, они не захотят общаться с вами больше.

Постоянно "сидите" в телефоне

Привязанность к телефону, особенно когда вы находитесь в компании других, может выглядеть как грубость и неуважение. Это создает впечатление, что вы не заинтересованы в том, что люди хотят сказать.

Слишком эгоцентричны

Люди обычно не любят общаться с эгоцентрическими людьми. Это создает впечатление, что вы не цените других или их опыт.

Поэтому важно проявлять искренний интерес к другим людям.

Вы не настоящие

Неприятно иметь разговор с человеком, который не искренний с вами.

Важно быть настоящим и честным в общении, тогда люди будут стремиться с вами проводить время.

Если вы всегда пытаетесь быть кем-то, кем вы не являетесь, то людям может быть некомфортно с вами.