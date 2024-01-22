6 психологических теорий, которые не работают в современном мире

В современном мире психологии существуют те теории, которые уже давно не актуальны и просто не работают.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Meclee в Instagram.
Одна из самых известных и древних теорий, описывающих личность человека. Возникла она еще в Древней Греции и активно исследовалась физиологами, неврологами и психологами до 20 века. Однако однозначные доказательства, которые могли бы подтвердить наличие 4 выраженных типов темперамента, так и не были найдены.
Поэтому сегодня эту теорию - можно считать устаревшей. Есть данные, что определенные черты личности могут определяться генетически, например уровень экстраверсии/интроверсии, однако на их развитие все равно влияет слишком много факторов, чтобы можно было считать это проявлением темперамента.
Распространен миф, что якобы первенцы обладают более выраженными лидерскими качествами и проявляют ответственность, средние дети в семье более социальные, а младшие эгоцентричны. Первым такое предположение выдвинул Альфред Адлер, и с тех пор эта идея тиражировалась в книгах и медиа.
Однако исследования так и не показали наличия причинно-следственной связи между порядком рождения и чертами личности ребенка. Гораздо большее влияние оказывает общая семейная ситуация, связь с родителями и их эмоциональная доступность для ребенка.
Она возникла в 60-х годах прошлого века в результате некорректной интерпретации исследований того, за какие процессы отвечают правая и левая полушария мозга. "Правополушарным" людям приписывались креативность и эмоциональность, а "Левополушарным" - логическое мышление и методичность. Сами процессы в мозге также часто делят за полушариями: якобы когда мы думаем или говорим, работает только левое полушарие, а когда испытываем эмоции - правая.
Эти утверждения, однако, не соответствуют действительности: хотя некоторые функции в мозге действительно латерализованы, однако он всегда работает как целостный механизм, потому что только одновременная работа обоих полушарий способна обеспечить человеческое мышление и сознание.
Психологические теории, которые уже не работают (фото: Freepik)
Широко известна теория о трех ролях, которые может играть человек в нездоровых отношениях "Жертвы, Тирана и Спасителя". Она приобрела популярность из-за своей простоты, но нет никаких подтверждений тому, что эти роли реально существуют и влияют на поведение людей в отношениях.
Этот треугольник можно рассматривать как метафору, которая помогает описать ситуацию, чем как серьезную теорию, на которую можно положиться в психологической работе.
Отрицание, злоба, торги, депрессия и принятие - именно такие этапы переживания горя сформулировала Элизабет Кюблер-Росс, когда исследовала реакции людей на известие о смертельном диагнозе. Эта теория была широко растиражирована и перенесена на любые неприятные жизненные события.
Однако нет надежных доказательств, что эти стадии универсальны для всех людей, что они проходят именно в таком порядке или вообще существуют. Горение - сложный и длительный процесс, который не всегда можно разделить на фазы, а иногда он не завершается до конца. Такое понимание горя дает возможность проживать без ожиданий или рамок.
Зигмунд Фрейд видел причины психологических проблем своих пациентов в подавлении сексуальных желаний. Он разделил развитие на стадии, на которых сексуальность вроде бы фиксируется на определенных участках тела, в завершении фокусируясь на гениталиях. Если развитие идет неправильно, то фиксация сохраняется, и человек не становится зрелой личностью.
Теория психосексуального развития не подтверждается в исследованиях и критикуется как сексистская, видя мужскую сексуальность и личность как эталонную, а женскую - как вторичную.
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