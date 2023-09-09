6 простых упражнений для крепких и рельефных мышц живота: видео

Скручивание "велосипедом"

Это упражнение работает с прямыми и косыми мышцами живота. Чтобы сделать велосипедное скручивание, лягте на спину, положите руки за голову и откройте локти. Поднимите ноги и согните колени под углом 90 градусов.

Поверните верхнюю часть тела, подтягивая левый локоть к правому колену и выпрямляя левую ногу. Поменяйте стороны, притянув правый локоть к левому колену.

Планка

Чтобы выполнить планку, станьте на предплечье, разместив локти под плечами, а ноги вытянув прямо. Держите тело в положении прямой линии от головы до пяток так, чтобы поясница не провисала. Удерживайте это положение, сохраняя напряжение во всем теле.

Подъем ног

Чтобы сделать это упражнение, лягте на спину, полностью вытяните ноги и разместите руки по бокам или под бедрами для лучшей поддержки. Держа ноги прямыми, приподнимите их под углом 90 градусов. Затем медленно опустите ноги вниз, но не так чтобы они касались земли.

Боковая планка

Лягте на левый бок, опершись на левый локоть. Поставьте стопы друг на друга и оторвите бедра от земли. Держите прямую линию тела. Задержитесь в этом положении, напрягая мышцы коры и косые мышцы живота.

Альпинист

Для этого упражнения станьте в положение отжиманий от пола. Подведите левое колено к груди, а затем правое. Делайте это так, чтобы колени не касались земли. Меняйте их поочередно и не забывайте выдыхать, когда подводите колено.

"Удары" ногами

Лягте ровно на спину, положите руки под бедра или по бокам. Теперь поднимите ноги на несколько сантиметров от земли, держа их прямыми. Поочередно размахивайте ногами вверх и вниз. Ваша поясница должна оставаться на полу, не поднимайте ее.