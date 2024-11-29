6 продуктов, которые уменьшают воспаление в организме и помогают при гриппе

Чем полезны пробиотики

По словам диетолога Натальи Самойленко, пробиотики имеют много преимуществ для организма, а именно:

укрепляют иммунную систему

повышают уровень энергии благодаря выработке витамина B12

полезны при проблемах с кишечником, в том числе при воспалении

улучшают состояние кожи

помогают при гриппе и респираторных заболеваниях

снижают последствия лечения антибиотиками

В каких продуктах содержатся

Квашеная капуста

Помимо пробиотиков этот продукт содержит клетчатку, витамины С, В и К, натрий, железо и другие полезные микроэлементы.

Также в кислой капусте есть полезные для зрения антиоксиданты лютеин и зеаксантин. Однако все это касается только непастеризованной квашеной капусты.

Кимчи

Кимчи - это корейское острое овощное блюдо. Для приготовления кимчи используется пекинская капуста, к которой добавляют морковь, чеснок, лук, соль, соусы, после чего заквашивают в течение 14 дней.

В таком блюде есть высокое содержание витаминов А и С, не менее 10 различных минералов и более 34 аминокислот.

Квашеные огурцы

Это хороший источник пробиотиков и витамина К. Кроме того, потребление соленых огурцов хорошо сказывается на работе пищеварения.

Важно знать, что огурцы, замаринованные с добавлением уксуса, не содержат живых бактерий.

Квашеные помидоры

Главное преимущество квашеных помидоров в том, что это - природный антиоксидант под названием ликопин.

В таких помидорах содержится множество полезных веществ: йод, калий, фосфор, бор, магний, натрий, марганец, кальций, железо, медь и цинк. А еще у них есть природный антибиотик - кверцетин, имеющий противовоспалительный эффект.

Некоторые виды сыра

Большинство видов сыра ферментированы, но это не означает, что все они содержат пробиотики.

Полутвердые сыры: чедер, моцарелла или гауда, а также кисломолочный творог, могут содержать больше пробиотиков, чем другие виды сыра, которые выдерживаются дольше.

Йогурт

Как известно, йогурт - один из лучших источников пробиотиков. Такой продукт имеет такую пользу для здоровья: улучшение здоровья костей, сердца и желудочно-кишечного тракта, снижение риска диабета.

Однако не все йогурты содержат живые пробиотики. Иногда способ, которым молоко обрабатывается, может убить живые бактерии.

Поэтому обязательно выбирай йогурт с активными или живыми культурами.

Как пробиотики могут навредить

В частности,