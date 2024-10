7 способов повысить иммунитет осенью и не болеть

Продукты, богатые витамином C (цитрусовые, киви, ягоды, болгарский перец), играют важную роль в укреплении иммунитета и поддержании здоровья кожи. Витамин E, содержащийся в орехах и семенах, действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений. Эти вещества способствуют поддержанию иммунной системы на высоком уровне.

