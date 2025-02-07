6 продуктов, которые быстро увеличивают мышцы после тренировки

Чтобы улучшить четкость мышц во время занятий спортом, необходимо есть продукты, богатые белком. Они способны восстанавливать силы после тренировки и способствовать увеличению мышц.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Дикий лосось

Диетолог Сью Ван Рейс рассказал, что дикий лосось имеет высокое содержание креатина (для наращивания мышц), омега-3 жиров (для сжигания жира), протеина (для наращивания мышц), B12 (для построения красных кровяных телец) и витамина D (для крепких костей).

Такие витамины помогают организму хорошо справляться с физическими упражнениями и восстанавливаться после них.

Нежирный белок является главным среди продуктов, которые могут помочь увеличить четкость мышц. Он есть в таких продуктах, как яичный белок, куриная грудка, грудка индейки, талапия, креветки, треска и нежирные куски говядины или свинины.

Они поставляют аминокислоты, необходимые для восстановления и роста мышц, минимизируя потребление жира, что помогает поддерживать четкость мышц.

Яйца

Яйца - это источник питательных веществ, которые содержат высококачественный и полноценный белок. Они также обеспечивают лейцин, ключевую аминокислоту для восстановления и роста мышц.

Желток богат такими витаминами, как B12 и D, которые играют важную роль в энергетическом обмене и работе мышц. Включение яиц, особенно после тренировки, может ускорить восстановление мышц, одновременно поддерживая жировой обмен.

Яйца быстро расщепляются и используются организмом, это способствует быстрому восстановлению после тренировки или делает его отличным перед тренировкой благодаря девяти незаменимым аминокислотам.

Фасоль

Фасоль является отличным источником белка и богата растворимой клетчаткой. Этот тип клетчатки помогает замедлить опорожнение желудка, чтобы вы чувствовали сытость быстрее и дольше.

Растворимая клетчатка также замедляет всасывание питательных веществ в желудочно-кишечном тракте, поэтому может помочь стабилизировать уровень глюкозы в крови.

Высокое содержание белка и клетчатки помогает бобам питать мышцы, не создавая дополнительного жира, что может уменьшить визуальное воздействие на мускулатуру.

Творог или греческий йогурт

Молочные продукты с меньшим содержанием жира могут быть чрезвычайно полезными для мышц. Сыр не только богат белком, но также содержит секретный ингредиент - лейцин.

Эта важная аминокислота помогает запустить синтез мышечной массы в организме.

Нежирный греческий йогурт является хорошим источником сывороточных и казеиновых белков. Казеин - это белок, который усваивается медленнее, и его синтез связан в течение ночи, поскольку он со временем высвобождает аминокислоты.

Ферментированные продукты

Кимчи наполнена пробиотиками, которые помогают организму лучше переваривать пищу и правильно использовать белок, благодаря чему мышцы выглядят более четкими.

Другие ферментированные продукты, которые могут помочь в определении мышц, включают квашеную капусту и кефир. Добавление их в свой рацион может улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота и уменьшить воспаление.

Здоровый микробиом кишечника также поддерживает гормональный баланс, который играет решающую роль в потере жира и восстановлении мышц.

Протеиновый порошок