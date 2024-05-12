6 советов, какие помогут избежать бессмысленных споров в отношениях

Имейте положительный взгляд на вещи

Не все так обречено и угрюмо. По мнению экспертов, ссоры указывают на то, что в ваших отношениях что-то не так, однако важное для вас и для вашего партнера иногда указывает и на внутреннюю причину.

К тому же большинство действительно редко ссорится с людьми, которые не важны. Ведь даже нелепые ссоры свидетельствуют о том, что человек дает сигналы о своем комфорте и чувстве - даже такими нездоровыми способами как пассивная агрессия.

Перестаньте стремиться всегда быть правым

От этой привычки трудно избавиться, но стоит хотя бы испытать. Как отмечают психологи, большинство бессмысленных ссор сводится лишь к тому, чтобы доказать нашему партнеру, что он не прав или неразумен, потому что не делает того, чего мы хотим.

Вместо того чтобы ссориться из-за этого, стоит без агрессии озвучить то, что вы хотите и почему это важно для вас.

Дышите, прежде чем сказать что-то плохое

Затаив дыхание, вы можете подумать о том, почему вы хотите сказать что-то плохое. Обычно, по словам психологов, мы говорим злые вещи, потому что чувствуем себя обиженными и хотим причинить боль в ответ.

Причина этого состоит в желании, чтобы партнер понял, что мы чувствуем. Однако на самом деле разговор может помочь добиться этого, не начиная ссоры.

Говорите о своих чувствах

Во время спора вы можете попасть в ловушку обвинения партнера во всем. Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что, по вашему мнению, он сделал не так, сосредоточьтесь на своих эмоциях.

Слушайте своего партнера

По мнению психологов, когда мы слушаем, большинство из нас сосредоточены на том, что мы собираемся сказать дальше, а не на том, что было сказано - а также на том, есть ли сказанное правдой. Однако не слушаем партнера, чтобы понять его.

Важно не только думать о том, что вы должны сказать, но и прислушиваться. А хорошая альтернатива догадкам - задавать вопросы и слушать ответы.

Поэтому стоит попробовать слушать опыт вашего партнера, прежде всего как его убеждения, не думая о том, объективно ли он правдив или обоснован.

Покажите понимание

У каждой истории есть две стороны. Попытайтесь посмотреть на вещи с точки зрения вашего партнера. Однако важно показывать свою поддержку и через действия, находя компромисс.

Однако, если вы никак не можете найти понимание и продолжаете горячие споры по любому поводу - возможно, следует рассмотреть такие варианты, как индивидуальная и групповая семейная терапия.