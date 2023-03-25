6 ошибочных представлений о питании, которые мешают нам быть здоровыми и стройными

Здоровое питание становится все более популярным, но многие имеют ложные представления о нем. Именно они часто не позволяют правильно организовать свой рацион, чтобы извлечь из него максимальную пользу для организма.

О 6 ложных представлениях о здоровом питании рассказала диетолог Марта Фармага на своей странице в Instagram .

Ограничение в еде

Есть мнение, что "я должен ограничивать себя в пище, чтобы быть здоровым". На самом деле здоровое питание - это не об ограничениях, а о сбалансированном рационе, который содержит все необходимые для нашего организма нутриенты.

"Вместо ограничений в еде, добавляйте в свой рацион больше здоровых продуктов, таких как овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые и т.д.", - советует диетолог.

Отказ от любимых продуктов

Для многих здоровое питание - это отказ от любимых продуктов. Но так не должно быть.

"Здоровое питание не требует полного отказа от любимых продуктов, но мы можем выбирать более здоровые варианты. Например, вместо фастфуда мы можем приготовить домашнюю версию здоровой пищи", - говорит Фармага.

Здоровые продукты всегда дороги

"Это еще одна ошибка. Здоровые продукты могут быть доступны, если находить их в правильных местах. Иногда более дешевые продукты могут быть даже здоровее, чем дорогие импортные продукты. Например, локальные овощи и фрукты могут быть значительно дешевле, чем те, что привезены из других стран", - объясняет эксперт.

Есть здоровую пищу в безразмерных количествах

Некоторые люди думают, что можно употреблять здоровую пищу в любом количестве. Это тоже ошибочное представление.

"Независимо от того, насколько здоровая ваша еда, важно контролировать размер порций и ее состав. Иначе вы можете употреблять больше калорий, чем сжигаете, что может привести к росту веса", - отмечает диетолог.

Натуральный продукт всегда полезен

Еще одно ложное утверждение - если продукт содержит натуральные ингредиенты, то он здоров.

"Это совсем не так. Многие "натуральные" продукты могут содержать большое количество сахара или жиров и избыток этих ингредиентов однозначно не принесут пользы", - говорит эксперт.

Вегетарианство автоматически означает здоровое питание

Это также не совсем правильно. Даже если вы не употребляете мясо или продукты животного происхождения, это не означает, что ваше питание будет здоровым. Увлечение вегетарианством или веганством может привести к недостаточному употреблению определенных нутриентов, таких как белки, железо и витамины B12 и D и избыток таких, как сахар", - говорит Фармага.