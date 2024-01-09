6 песен Виталия Белоножко, которые будут жить даже после его смерти

Известные песни Виталия Белоножка

"Половина саду квітне"

"Мелодія двох сердець"

"Буде свято"

"А яблука падають"

"Я люблю тебе, життя"

"За столом збирається родина"

Что известно о Виталии Белоножко

Виталий Белоножко родился 11 июня 1953 года в селе Слобода Сумской области.

Закончив учебу, Виталий работал в Черниговской филармонии. Во время службы в армии Виталий Белоножко был участником Ансамбля песни и пляски Киевского военного округа.

В 1981 году работал солистом Гостелерадио Украины. Участвовал в Днях культуры Украины в 25 странах мира.

Первыми песнями, записанными Белоножко на радио, стали произведения Максима Дунаевского "Все пройдет" и "Городские цветы". Впоследствии Белоножко нашел себе постоянных авторов Александра Злотника. Тогда же Виталий стал выступать со своей супругой Светланой.

За время карьеры Белоножко выпустил шесть компакт-дисков в Украине, США и Канаде, антологию собственного творчества и 12 аудиокассет.

В 2000-х годах выступал в концертных программах, в том числе на ТВ, занимался фестивалем "Мелодия двух сердец" и преподавал на кафедре эстрадного пения в Киевском национальном университете культуры и искусств.