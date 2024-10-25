6 неочевидных преимуществ лимона, о которых вы могли не знать

Неочевидные преимущества лимонов

Поддерживает здоровье сердца

Лимоны богаты витамином С: один очищенный лимон содержит около 53 мг, что составляет почти 60% от суточной потребности. Исследования показывают, что фрукты и овощи, насыщенные витамином С могут снижать риск сердечных заболеваний и инсультов. Также клетчатка в мякоти лимона помогает снизить влияние некоторых факторов риска для сердечно-сосудистой системы.

Помогает контролировать вес

Лимоны часто ассоциируются с похудением. Согласно исследованию 2021 года, растворимая пектиновая клетчатка в лимонах расширяется в желудке, продолжая чувство сытости. Однако лимонный сок не содержит пектина, поэтому напитки с ним не обеспечивают насыщение так же, как целые лимоны. Есть также популярная, но не подтвержденная теория, что горячая вода с лимоном способствует похудению.

Предотвращает образование камней в почках

Лимонная кислота повышает объем и рН мочи, создавая менее благоприятную среду для образования камней в почках. Выпивание половины стакана лимонного сока (200 мл) ежедневно обеспечивает достаточное количество лимонной кислоты, что помогает предотвратить повторное образование камней.

Защищает от анемии

Железодефицитная анемия часто возникает из-за недостаточного потребления железа. Лимоны не только содержат небольшое количество железа, но и способствуют его лучшему усвоению из растительной пищи благодаря витамину С и лимонной кислоте. Так лимоны помогают повысить доступность железа из растительных товаров.

Вероятно уменьшает риск рака

Здоровый рацион, богатый фруктами и овощами, может помочь снизить риск рака. Некоторые исследования свидетельствуют, что потребление цитрусовых связано с пониженным риском развития рака легких, хотя другие не подтверждают это. Некоторые растительные вещества в лимонах, возможно, обладают противораковым потенциалом, но доказательств для четких выводов пока недостаточно.

Улучшает пищеварение

Лимоны содержат около 10% углеводов, в том числе растворимую клетчатку и простые сахара. Основной клетчаткой является пектин, который поддерживает здоровье кишечника и замедляет переваривание сахара и крахмала, что может снижать уровень сахара в крови. Чтобы получить преимущества пектина, необходимо употреблять в пищу мякоть лимонов.