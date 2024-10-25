6 неочевидных преимуществ лимона, о которых вы могли не знать

Лимоны содержат много витамина С, клетчатки и различных полезных биологически активных соединений. Среди них есть питательные вещества, способствующие, в частности, заживлению ран и восстановлению поврежденных тканей. Результаты исследований доказывают, что лимоны также способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, почек и пищеварения.
Какие еще преимущества потребления лимонов существуют, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост диетолога Олега Швеца.
Поддерживает здоровье сердца
Лимоны богаты витамином С: один очищенный лимон содержит около 53 мг, что составляет почти 60% от суточной потребности. Исследования показывают, что фрукты и овощи, насыщенные витамином С могут снижать риск сердечных заболеваний и инсультов. Также клетчатка в мякоти лимона помогает снизить влияние некоторых факторов риска для сердечно-сосудистой системы.
Помогает контролировать вес
Лимоны часто ассоциируются с похудением. Согласно исследованию 2021 года, растворимая пектиновая клетчатка в лимонах расширяется в желудке, продолжая чувство сытости. Однако лимонный сок не содержит пектина, поэтому напитки с ним не обеспечивают насыщение так же, как целые лимоны. Есть также популярная, но не подтвержденная теория, что горячая вода с лимоном способствует похудению.
Предотвращает образование камней в почках
Лимонная кислота повышает объем и рН мочи, создавая менее благоприятную среду для образования камней в почках. Выпивание половины стакана лимонного сока (200 мл) ежедневно обеспечивает достаточное количество лимонной кислоты, что помогает предотвратить повторное образование камней.
Защищает от анемии
Железодефицитная анемия часто возникает из-за недостаточного потребления железа. Лимоны не только содержат небольшое количество железа, но и способствуют его лучшему усвоению из растительной пищи благодаря витамину С и лимонной кислоте. Так лимоны помогают повысить доступность железа из растительных товаров.
Вероятно уменьшает риск рака
Здоровый рацион, богатый фруктами и овощами, может помочь снизить риск рака. Некоторые исследования свидетельствуют, что потребление цитрусовых связано с пониженным риском развития рака легких, хотя другие не подтверждают это. Некоторые растительные вещества в лимонах, возможно, обладают противораковым потенциалом, но доказательств для четких выводов пока недостаточно.
Улучшает пищеварение
Лимоны содержат около 10% углеводов, в том числе растворимую клетчатку и простые сахара. Основной клетчаткой является пектин, который поддерживает здоровье кишечника и замедляет переваривание сахара и крахмала, что может снижать уровень сахара в крови. Чтобы получить преимущества пектина, необходимо употреблять в пищу мякоть лимонов.
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Кстати, употребление этого фрукта поможет вам прожить на пять лет подольше.