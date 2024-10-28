6 самых опасных мест на планете, куда едут только "безбашенные" экстремалы

Национальный парк Долина Смерти, США

Национальный парк Долина Смерти, расположенный в Калифорнии, полностью оправдывает свое название. Это одно из самых жарких мест на Земле, где температура летом может достигать +50 °C, а рекорд составляет +57 °C.

Ежегодно из-за сложных климатических условий здесь погибают до 10 туристов, что делает Долину Смерти популярным, но в то же время опасным местом для экстремалов. Дополнительные угрозы - ядовитые животные, такие как гремучие змеи, черные вдовы и скорпионы, а также риск встретиться с несанкционированными плантациями наркотиков, которые могут оказаться смертельно опасными.

Однако Долина Смерти привлекает туристов своими необычными, "космическими" видами: солончаки, каньоны, глиняные пустыни и цветные горы. Наиболее впечатляющие локации - Zabriskie Point, Badwater Basin и каньон Mosaic.

Долина Смерти (фото: Википедия)

Королевская тропа Эль-Каминито-дель-Рей, Испания

Королевская тропа, известная как "Тропинка смерти", расположена в Испании, в провинции Малага. Этот экстремальный маршрут создавался в качестве вспомогательной дороги для рабочих, строивших водохранилище, но со временем он начал разрушаться и стал смертельно опасным для туристов.

После многочисленных несчастных случаев власти закрыли маршрут в 2001 году, а в 2015-м восстановили, снабдив его поручнями и ограждениями. Протяженность маршрута составляет 7,7 км, и даже сейчас он остается серьезным испытанием.

С него открываются невероятные виды на глубокие ущелья, скалы, водохранилище Гайтанехо и зеленую долину Хойо, что делает его особенно привлекательным для любителей острых ощущений.

"Тропинка смерти" (фото: Википедия)

Бассейн Дьявола, Замбия

Этот природный бассейн расположен на самом краю водопада Виктория и является излюбленным местом для смельчаков, желающих увидеть водопад во всей его красоте. Однако купание здесь рискованно: есть случаи, когда река Замбези уносила жизнь отчаянных, увлекавшихся экстремальными фото на самом краю водопада.

Чтобы добраться до Бассейна Дьявола, нужно переплыть реку Замбези от острова Ливингстон, преодолеть территории, где обитают агрессивные крокодилы и бегемоты. Все эти опасности привлекают самых смелых туристов, а виды на величественный водопад, окутанный радугой, запоминаются на всю жизнь.

Бассейн Дьявола (фото: mapme.club)

Вулкан Анак Кракатау, Индонезия

Анак Кракатау - активный вулканический остров, возникший после разрушительного извержения вулкана Кракатау в 1883 году. Это одно из самых опасных мест в мире, ведь вулкан постоянно извергается, выпуская лаву, камни и токсичные газы.

С момента своего образования вулкан неоднократно приводил к серьезным катастрофам, однако это не останавливает туристов. Сегодня организуют экскурсии в Анак Кракатау, а также разрешается лагерь на черных пляжах острова, когда вулкан ведет себя спокойно.

Вулкан Анак Кракатау (фото: Википедия)

Голубая Дыра, Египет

Голубая Дыра возле Дахаба - это подводная пещера глубиной более 120 метров, являющаяся одним из самых известных дайв-сайтов мира. Однако она также известна как "кладбище дайверов": здесь погибли более 150 человек, преимущественно из-за азотного наркоза и потери ориентации в глубоких водах.

Стихийный мемориал на побережье представляет собой напоминание об опасности, которую скрывает эта пещера. Однако для опытных дайверов Голубая Дыра остается уникальной возможностью увидеть богатый морской мир Красного моря с кораллами, рыбами-попугаями, баракудами и муренами.

Голубая Дыра возле Дахаба (фото: Википедия)

Тролльтунга, Норвегия

Тролльтунга, или Язык Тролля, - это каменный выступ на скале, возвышающийся на 700 метров над озером Рингедалсватн. Это место не имеет заборов, и даже сильный ветер или туман не отпугивают туристов, мечтающих сделать уникальные фотографии.

Поход в Тролльтунгу длится несколько часов и проходит через гористую местность, где даже летом может идти снег. Однако живописные виды, суровые скалы, прозрачные озера и ледники делают это путешествие незабываемым для каждого, кто решится подняться на это выступление.

Тролльтунга (фото: Википедия)