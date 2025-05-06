Не все так полезно, как кажется: 6 мифов о "здоровой пище", которые должен знать каждый

Сухофрукты - не всегда полезны

По словам гастроэнтеролога Евгении Белинской, они содержат витамины и много концентрированного сахара. К тому же они часто обработаны консервантами или подсластителями.

Поэтому есть их можно, но будьте осторожны, они часто провоцируют вздутие и в неограниченном количестве могут даже способствовать набору веса.

Натуральное не значит безопасное

Не каждый "натуральный" продукт полезен. Например, "натуральные" сиропы - это все тот же сахар.

Натуральные продукты могут быть выращены в экологически загрязненных районах и могут содержать тяжелые металлы, пестициды или другие вредные вещества.

Без надлежащей обработки и хранения натуральные продукты быстро портятся и могут вызвать пищевое отравление (например, от заражения сальмонеллой или ботулизмом).

Безглютеновое - не всегда лучше

Если нет целиакии или непереносимости глютена, смысла избегать его нет. А в "безглютеновом" часто больше сахара, жира и крахмала.

Для людей без целиакии или глютеновой чувствительности отказ от глютена не дает никакой доказанной пользы. Иногда это даже ухудшает питание.

Кроме того, цена не всегда соответствует качеству, а многие безглютеновые продукты - это просто маркетинговый ход.

Витамины в таблетках - не замена еды

Ни один БАД не перекроет дефицит полноценного питания.

Питание - это не только витамины: Пища содержит не только витамины, но и минералы, белки, жиры, углеводы, клетчатку, антиоксиданты, фитонутриенты - все они важны для здоровья. Таблетки обычно содержат лишь некоторые из этих веществ.

Витамины из пищи усваиваются лучше. Например, витамин C из апельсина усваивается эффективнее, чем его синтетический аналог в таблетке, благодаря наличию сопутствующих веществ (флавоноидов)

Фреш не заменяет фрукты

Во фрешах меньше клетчатки и больше сахара. Глюкоза всасывается быстрее, поэтому голод наступает скорее.

Один стакан сока может содержать несколько фруктов, которые в твердом виде вы бы не съели за раз - это способствует перееданию и избыточному потреблению калорий.

Некоторые полезные вещества (например, витамин C) быстро разрушаются при контакте с воздухом и светом, поэтому фреш быстро теряет свою питательную ценность.

Хлеб - не враг

Цельнозерновой хлеб - источник энергии, клетчатки, микроэлементов. Он не является основной причиной набора веса, а лишь избыток калорий в рационе.

Умеренное потребление хлеба - вполне приемлемо в рационе для похудения. Полный отказ от любимых продуктов, таких как хлеб, может привести к срывам и перееданию.

Правила здорового питания

Здоровое питание - это основа благополучия и энергии. Вот несколько основных принципов, как можно питаться здорово: