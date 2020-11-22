У Дніпрі під час карантину вихідного дня влаштували ярмарок із шаурмою і пирогом

У Дніпрі попри карантин вихідного дня у неділю, 22 листопада, влаштували масштабний ярмарок. Акцію організували на підтримку малого і середнього бізнесу. Таким чином організатори висловили своє невдоволення карантином вихідного дня.

Як йдеться на сайті міської ради Дніпра, ярмарок працює від сьогоднішнього ранку і до вечора, до 18:00. Організатори переконують, що на заході дотримано епідеміологічних норм.

На ярмарку людям пропонують гарячий чай, 10-метровий гарбузовий пиріг і 6-метрову шаурму.

А оскільки сьогодні у Дніпрі проходить другий тур виборів міського голови, організатори обіцяють невелике частування в подарунок після голосування. Загалом локації розташовані не лише в центрі, а по всьому місту.

Як відбувається ярмарок вихідного дня в Дніпрі (фото: gorsovet.com.ua)

Нагадаємо, в Калуші Івано-Франківської області поліція намагалася оштрафувати ритуальну службу через роботу під час карантину вихідного дня. У соцмережі містяни висловили своє обурення через дії поліції.

Як ми повідомляли раніше, в Україні по суботах і неділях діє карантин вихідного дня.