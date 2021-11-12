6 років за вендету: чоловік "замінував" ТЕС на Прикарпатті, бо не пустили на екскурсію

Інцидент із "закладкою вибухівки" стався минулої неділі - чоловік у соцмережі 7-го на офіційній сторінці ТЕС Івано-Франківської області залишив повідомлення про мінування об'єкта критичної інфраструктури.

Як з'ясувалося, на такий вчинок жителя Хмельницької області підштовхнуло бажання помсти - річ у тому, що чоловікові відмовили в екскурсії на ТЕС на Прикарпатті, куди він приїхав разом з родичами, які займаються вантажними перевезеннями.

У підсумку він простояв більше 3-х годин на вулиці, намагаючись умовити охоронців, та замерз.

Після цього обурений чоловік задумав вендету, що і реалізував через тиждень, пославши повідомлення про мінування об'єкта.

Кіберполіція викрила хулігана, який "замінував" ТЕС в Івано-Франківській області (фото: if.npu.gov.ua)

Також виявилося, що хуліган вже раніше був судимий по аналогічній справі - у 2015 році він "замінував" виборчу дільницю.

Чоловікові тепер загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі - за фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК. За місцем проживання фігуранта тривають обшуки.

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