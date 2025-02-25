Мед или кленовый сироп? Вот какой продукт считается более полезным для здоровья

Кленовый сыром и мед являются довольно популярными полезными продуктами, но между ними есть определенное различие. В частности, один продукт содержит больше пользы для здоровья, чем другой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Какая разница

Мед и кленовый сироп предлагают защитные соединения и некоторые полезные питательные вещества, их пищевой состав отличается. Они в основном состоят из углеводов и сахара с очень небольшим количеством белка, клетчатки и жира. На столовую ложку (20 граммов) мед содержит чуть больше калорий, углеводов и сахара.

Эта разница становится более значительной при сравнении более крупных порций. Например, 5 столовых ложек меда содержат 82 грамма сахара, тогда как кленовый сироп содержит 60 граммов.

Их состав сахара также отличается. Мед в основном состоит из фруктозы, тогда как кленовый сироп содержит сахарозу.

Кленовый сироп содержит почти в четыре раза больше калия и значительно больше кальция, чем мед. Сироп также является хорошим источником марганца и рибофлавина, тогда как мед не содержит этих питательных веществ или содержит очень минимальное количество.

Мед также содержит некоторое количество клетчатки, которая может иметь пребиотический эффект.

Польза меда для здоровья

Сырой мед является результатом сложных задач, которые выполняют пчелы. Он является естественным подсластителем, также известным своими антибактериальными эффектами.

Мед содержит витамины, минералы и антиоксидантные соединения, такие как полифенолы и флавоноиды. Антиоксиданты помогают контролировать уровень вредных соединений, называемых свободными радикалами, в организме, предотвращая повреждение клеток и болезни. Традиционно мед использовался при ангине, бронхиальной астме и ранах - как мазь, которая помогает успокоить и способствовать заживлению.

Некоторые исследования показывают, что мед может иметь пребиотический эффект. Пребиотики способствуют здоровью кишечника, питая полезные бактерии в кишечнике.

Мед - это нерафинированный подсластитель, который сохраняет свои природные питательные вещества, что делает его более здоровым вариантом, чем рафинированный сахар, который не имеет пищевой ценности.

Чем полезен кленовый сироп

Кленовый сироп получают из сока клена. Кипячение сока испаряет воду, концентрируя сахар в густой сладкий сироп .

Кленовый сироп имеет особенно высокую концентрацию полифенолов по сравнению с другими натуральными подсластителями. Он также содержит различные витамины, минералы и органические кислоты, и может иметь противовоспалительное, антиоксидантное и потенциально противодиабетическое действие.

Кленовый сироп содержит абсцизовую кислоту, растительный гормон и органическую кислоту, которая может повысить чувствительность к инсулину и поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Он также содержит растительные соединения, известные как фенолы, которые потенциально могут помочь в лечении диабета.

Риски для здоровья

Мед

Мед может представлять риск ботулизма у детей в возрасте до 1 года, поскольку сырой продукт может содержать бактерию, вызывающую ботулизм - Clostridium botulinum.

В меде также много сахара, в основном фруктозы, но не содержится других важных питательных веществ.

Хотя мед имеет несколько более низкий гликемический индекс (ГИ), чем сахар, то есть он вызывает меньший скачок уровня сахара в крови после потребления, его все равно следует употреблять в умеренных количествах.

Кленовый сироп

Несмотря на высокую концентрацию полезных для здоровья полифенолов, кленовый сироп состоит преимущественно из сахара и углеводов, которые могут перевесить его пользу. Диеты с высоким содержанием сахара и углеводов связаны с диабетом, ожирением и другими осложнениями.

Кленовый сироп также может содержать потенциальные загрязнители, такие как тяжелые металлы, поскольку сок проходит через трубы, которые могут оставлять остатки. Сок также может содержать микроорганизмы, которые могут быть вредными для здоровья.

Что все-таки полезнее

Кленовый сироп ассоциируется с более стабильной реакцией на инсулин и уровень сахара в крови. Мед, несмотря на то, что он натуральный и содержит питательные вещества, имеет более сильное влияние на уровень сахара в крови, что может сделать его менее идеальным для людей с диабетом.

Оба являются лучшими вариантами, чем рафинированный сахар, которые значительно повышают уровень сахара в крови и не имеют пищевых преимуществ.