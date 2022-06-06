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6 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити, головні прикмети

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Понеділок 06 червня 2022 06:04
6 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити, головні прикмети Фото: яке сьогодні свято (УНІАН)
Автор: Володимир Костирін

6 червня православні християни вшановують день пам'яті преподобних стовпників Микити та Симеона, які жили в 5 і 12 століттях. У народі вважали, що саме з цієї дати починається справжнє літо - з моменту зацвітання шипшини, тому день і називали на честь такої рослини.

Які основні прикмети і традиції побутували в цю дату в старовину, що можна і не можна робити - читайте далі в матеріалі Styler.

Традиції цього дня

На українських землях наші предки з 6 червня починали відзначати зелені, літні Святки. Оселі прикрашали рослинністю, а на луках і в городах на деревах завивали вінки.

Також було заведено спостерігати за шипшиною - рослина, як вірили, володіла в цей день особливою силою. З шипшиною було пов'язано проведення обрядів, а сам кущ символізував красу, молодість і кохання.

Люди розповідали шипшині казки, розкривали свої переживання, оскільки вважалося, що рослина може зняти душевні рани, допоможе дітям позбутися страхів.

Також за допомогою шипшини заліковували рани, чистили кров, знімали біль в кістках і суглобах, лікували застуду. Дівчата ж вмивалися настояною на рослині водою, щоб надовго зберегти свою красу.

Іменини 6 червня відзначають: Григорій, Олена, Іван, Ксенія, Оксана, Микита, Семен, Степан, Федір, Антон, Антоніна.

Що заборонено робити в цей день

  • Важка домашня робота 6 червня була під табу - для прання, роботи на городі, прибирання тощо вибирали інший день.
  • Поганою прикметою вважалося скаржитися і нарікати на різні проблеми (причому говорити про це навіть близьким було не можна). Забобонні вважали, що в іншому випадку можна накликати ще більші негаразди.
  • Вважалося, що в цей день не можна нікому позичати гроші, інакше їх повернення назад не дочекаєтеся.
  • Не можна в цю дату лаятися і бажати інших зла, сваритися і лихословити.
  • Ставити у вазу квіти 6 липня вважалося поганою прикметою - вірили, що стосунки з коханою людиною засохнуть так само швидко, як і цей букет.

Основні прикмети на 6 червня

  • Якщо в цей день ясне сонце, то літо обіцяє бути з багатим урожаєм.
  • Якщо сьогодні йде дощ, то буде багато грибів і ягід, а все літо не буде заморозків.
  • Якщо в небі птахи літають низько - це провісник сильних дощів.
  • Якщо ж в цей день багато комарів, що в липні буде посуха.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар церковних свят у червні 2022 року.

А також розповідали, коли в Україні відзначається Трійця, та чи буде додатковий вихідний.

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