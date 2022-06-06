6 июня: какой праздник сегодня, что нельзя делать, главные приметы
6 июня православные христиане чтят день памяти преподобных столпников Никиты и Симеона, которые жили в 5 и 12 веках. В народе считали, что именно с этой даты начинается настоящее лето - с момента зацветания шиповника, поэтому день и называли в честь такого растения.
Какие основные приметы и традиции бытовали в эту дату в старину, что можно и нельзя делать - читайте далее в материале Styler.
Традиции этого дня
На украинских землях наши предки с 6 июня начинали отмечать зеленые, летние Святки. Дома украшали растительностью, а на лугах и в огородах на деревьях завивали венки.
Также было принято наблюдать за шиповником - растение, как верили, обладало в этот день особой силой. С шиповником было связано проведение обрядов, а сам куст символизировал красоту, молодость и любовь.
Люди рассказывали шиповнику сказки, раскрывали свои переживания, так как считалось, что растение может снять душевные раны, поможет детям избавиться от страхов.
Также с помощью шиповника залечивали раны, чистили кровь, снимали боль в костях и суставах, лечили простуду. Девушки же умывались настоянной на растении водой, чтобы надолго сохранить свою красоту.
Именины 6 июня отмечают: Григорий, Елена, Иван, Ксения, Оксана, Никита, Семен, Степан, Федор, Антон, Антонина.
Что запрещено делать в этот день
- Тяжелая домашняя работа 6 июня была под табу - для стирки, работы на огороде, уборки и так далее выбирали другой день.
- Дурной приметой считалось жаловаться и сетовать на различные проблемы (причем говорить об это даже близким было нельзя). Суеверные считали, что в противном случае можно накликать еще большие негаразды.
- Считалось, что в этот день нельзя никому одалживать деньги, иначе их возвращения обратно не дождетесь.
- Нельзя в эту дату ругаться и желать других зла, ссориться и сквернословить.
- Ставить в вазу цветы 6 июля считалось дурной приметой - верили, что отношения с любимым человеком засохнут так же быстро, как и этот букет.
Основные приметы на 6 июня
- Если в этот день ясное солнце, то лето обещает быть с богатым урожаем.
- Если сегодня идет дождь, то будет много грибов и ягод, а все лето не будет заморозков.
- Если в небе птицы летают низко - это предвестник сильных дождей.
- Если же в этот день много комаров, что в июле будет засуха.
Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.
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