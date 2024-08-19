6 эффективных упражнений, которые помогут быстро накачать мышцы рук

Отжимание

Отжимание - это классическое упражнение, которое проверяет силу и выносливость верхней части тела. Это упражнение в первую очередь нацелено на грудь, плечи и трицепсы, но также привлекает мышцы живота, чтобы поддерживать положение планки.

Поскольку отжимание - это упражнения с собственным весом, их можно выполнять где угодно, что делает их удобным и эффективным способом оценить уровень физической подготовки.

Начните в положении планки, расставив руки чуть-чуть шире, чем на ширине плеч.

Согнув локти, опустите тело, пока груди почти не коснутся пола.

Выполните как можно больше отжиманий за одну минуту, сохраняя правильную форму.

Отжимание (фото: eatthis.com)

Движения в планке

Переходя из положения планки на предплечье в положение высокой планки (отжимания), вы привлекаете не только мышцы живота, но и грудь, плечи и трицепсы.

Это упражнение помогает улучшить мышечную выносливость и координацию. Также это отличный способ оценить способность сохранять контроль и правильную форму во время усталости.

Встаньте в планку, затем поднимайтесь на локте и становитесь назад во входное положение.

Движения в планке (фото: eatthis.com)

Приседания на стуле

Приседания на стулья предлагают альтернативу с низким уровнем воздействия, что делает их доступными для людей с проблемами суставов.

Задействуя мышцы корпуса и нижней части тела, это упражнение помогает улучшить осанку, ускорить обмен веществ и сделать вас стройнее.

Приседания на стуле (фото: eatthis.com)

Подъем гантель

Упражнение оценивает не только силу бицепсов, но силу хвата и стабильность предплечья. Регулярное тестирование силы бицепса поможет определить дисбаланс между левой и правой руками и убедиться, что вы достигаете сбалансированного прогресса в тренировке.

Подъем гантелей (фото: eatthis.com)

Боковой подъем

Боковые подъемы предназначены для проверки силы и устойчивости плечевых мышц.

Сильные плечи необходимы для широкого диапазона движений верхней части тела и помогают защитить плечевые суставы от травм.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа по гантели в руках.

Разводите гантели в стороны, пока руки не будут параллельны. Затем опустите гантели обратно в исходное положение.

Боковой подъем (фото: eatthis.com)

Удары гантелями

Удары гантелями проверяют выносливость и координацию мышц плеч и рук. Это упражнение имитирует движения, используемые в различных видах спорта, таких как бокс и теннис, что делает его функциональным тестом силы и скорости верхней части тела.

Выполняя удары гантелями, можно оценить способность сохранять силу и точность в течение длительного времени, что имеет решающее значение для спортивных результатов.

Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа возле плечей гантели.

Вытяните одну руку вперед ударным движением, затем быстро отведите ее, вытаскивая другую.

Удары гантелями (фото: eatthis.com)