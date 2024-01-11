6 мыслей и действий, которые только усиливают тревожность и беспокойство

Черно-белое мышление

Оно также известно, как мышление "все или ничего". Суть в том, что у человека все либо хорошо, либо плохо - полутонов быть не может. Такой переход из крайности в крайность может очень усложнить жизнь.

Избегание

Психолог Дженнифер Андерс считает, что это привычка номер один, усугубляющая тревогу. Вы стараетесь не делать то, что заставляет вас нервничать. Но такая попытка избежать ситуаций, мест или людей только усиливает тревогу. Например, вы стараетесь лишний раз не смотреть на баланс банковской карты, но при этом не можете об этом не думать.

Вместо того чтобы избегать чего-либо, лучше постепенно смириться с этим. Очень важно перетерпеть этот дискомфорт и потом обязательно похвалить самого себя.

"Буквально скажите себе: "Эй, ты пережил это, ты сделал это трудное дело, ты выжил, ты молодец", — советует эксперт.

Поиск поддержки

Не важно, спрашиваете вы мнение других людей или же гуглите свои странные симптомы - все это способствует усилению тревожности.

"В краткосрочной перспективе это подавляет ваше беспокойство в вашем сознании, но в долгосрочной - фактически загоняет вас в петлю: вам всегда нужно подтверждение собственных мыслей, чтобы чувствовать себя нормально", - говорит Андерс.

Катастрофическое мышление

Оно же катастрофизация, то есть обдумывание наихудшего сценария и вера в то, что этот сценарий наиболее вероятен. Например, вы уже убедили себя в том, что в метро будет душно, вы упадете в обморок и никто вам не поможет. Или же, что ваш платеж по кредиту не придет вовремя и вам начислят огромные пени.

"Сначала вы переоцениваете ситуацию, а затем недооцениваете свою способность справиться с ней. А не лучше ли прорвать это замкнутый круг и поверить, что все получится?" - говорит специалист.

Психотерапевт советует подумать, как вы могли бы справиться с неприятной ситуацией, если она пойдет по наихудшему сценарию, и продумать все варианты развития событий. На самом деле он, как правило, не реализуется. Но вашей тревоге от этого не легче.

Негативный разговор с самим собой

Оказывается, говорить себе, что вы недостаточно хороши или что у вас что-то не получится, не просто подло. По словам психолога, это еще и усиливает тревогу.

"Огромная проблема заключается в том, что многие люди не осознают, как они разговаривают сами с собой и какие слова они используют при этом. А ведь, как правило, эти фразы часто действительно резкие, обидные, даже оскорбительные", - объясняет Андерс.

Старайтесь не вести мысленно негативные диалоги с внутренним голосом: такие беседы тоже могут вызвать чувство неоправданного беспокойства.

Желание угодить кому-то

Может, вы просто хотели порадовать знакомых, но подумайте вот о чем: когда вы постоянно ставите потребности и мнения других людей выше своих собственных, вы формируете тревогу и чувство пренебрежения собой. Этим чаще страдают женщины, которые приучены ставить потребности детей, семьи выше собственных.