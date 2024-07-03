6 домашних средств, которые помогут быстро избавиться от темных кругов под глазами утром

Темные круги под глазами придают лицу уставший вид и придают возрасту. Конечно, можно воспользоваться косметикой, чтобы решить проблему, но есть более бюджетные способы сделать это.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Пакетики зеленого чая

Врач Блэр Мерфи Роуз рассказал, что зеленый чай не просто успокаивает. На самом деле, этот здоровый продукт также может помочь избавиться от темных кругов под глазами.

Кофеин при местном применении вызывает сужение кровеносных сосудов и, тем самым, уменьшая количество жидкости под глазами. Зеленый чай тоже успокаивает.

Просто используйте пакетики зеленого чая в качестве теплого компресса. Положите по одному на каждый глаз примерно на 15 минут.

Замороженные кофейные кубики льда

Кубики льда, наполненные кофеином, могут убавить "мешки" под глазами, уменьшая количество жидкости. Низкая температура также уменьшает отечность.

Такие кубики льда можно использовать в качестве компрессов, чтобы уменьшить отек и изменение цвета, связанное с расширением сосудов.

Холодные ложки

Хранение двух ложек охлажденными в холодильнике или морозильной камере является отличным способом лечения темных отечных кругов под глазами.

Холодная ложка поможет сузить поверхностные кровеносные сосуды, что уменьшает отек и появление темных кругов, вызванных расширенными сосудами.

Просто аккуратно проведите холодной ложкой под глазами. Также можно охладить ложку на 10 минут, а затем положить ее под глаз, чтобы снизить отек и застой сосудов.

Охлажденные ломтики огурца

Огурцы, извлеченные из холодильника, дают такой же эффект, как и охлажденные ложки, поскольку сужают кровеносные сосуды. Кроме того, они противовоспалительны и содержат высокое содержание воды, которая увлажняет кожу.

Спать на двух подушках

Это может помочь снизить отек нижнего века утром, предотвращая накопление жидкости, которая могла бы накапливаться в области нижнего века и подчеркивать появление темных кругов.

Картофельные ломтики

Ломтики картофеля обладают противовоспалительными и вяжущими свойствами. Фермент в картофеле под названием катехолаза, заставляющий овощ приобретать коричневый цвет, действует как противовоспалительное средство. Вяжущие свойства картофеля помогают вытянуть лишнюю жидкость и подтянуть кожу.