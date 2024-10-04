6 древних проклятий, которые до сих пор пугают человечество

Проклятие фараонов

Проклятие фараонов, якобы налагаемое на тех, кто потревожит покой египетских гробниц, стало известно после открытия гробницы Тутанхамона в 1922 году.

Многие члены экспедиции, участвовавшие в раскопках, вскоре скончались при загадочных обстоятельствах. Самый известный случай - смерть лорда Карнарвона, финансировавшего раскопки, спустя несколько месяцев после открытия гробницы.

Считается, что фараоны налагали проклятие на свои могилы, чтобы защитить их от грабителей, и некоторые ученые действительно обращают внимание на ряд загадочных смертей, следовавших за открытием гробниц.

Статуя Тутанхамона (фото: Википедия)

Проклятие бриллианта Хоупа

Бриллиант Хоупа считается одним из самых известных проклятых камней в мире. Его история начинается с Индии, где его похитили из храма, где он служил украшением статуи божества.

Владельцы бриллианта на протяжении веков сталкивались с несчастьями, среди которых - банкротство, аресты и даже гибель. Самой известной жертвой стал король Франции Людовик XVI, казненный во время Французской революции, после того как бриллиант попал в его коллекцию.

Сегодня бриллиант выставлен в Смитсоновском музее, и хотя он уже не меняет владельцев, его темная слава все еще не позволяет людям забыть страшное проклятие.

Бриллиант Хоупа (фото: Википедия)

Проклятие мумий Перу

Древние мумии народов Перу также связаны с проклятием, которое преследует тех, кто нарушает их покой. Местные легенды свидетельствуют, что каждый, кто потревожит мумии, обречен на болезни и неудачи.

В 20 веке многочисленные исследователи и грабители сталкивались с неудачами, а некоторые даже умерли от загадочных заболеваний. Считается, что это наказание за пренебрежительное отношение к захоронениям и пренебрежение древними традициями.

Легенды о проклятии неоднократно подтверждались случаями, когда люди, привозившие мумии домой, несли тяжелые утраты.

Мумии Перу (фото: Википедия)

Проклятие Текумсе

Проклятие Текумсе или Проклятие президентов считается причиной смерти каждого президента США, избранного в год, заканчивающийся на ноль, начиная с 1840 года.

Легенда свидетельствует, что вождь племени шауни Текумсе наложил проклятие на президента Уильяма Гаррисона и всех его преемников после того, как их народ потерпел поражение. Гаррисон умер через месяц после вступления в должность, и каждый последующий президент, избранный через 20 лет, также умирал в период пребывания у власти.

Лишь в 1980-х годах это проклятие было якобы нарушено, когда Рональд Рейган пережил покушение на свою жизнь.

Бюст Текумсе (фото: Википедия)

Проклятие "Титаника"

После гибели "Титаника" в 1912 году начали распространяться слухи о том, что корабль нес на борту проклятый артефакт. Одна из легенд свидетельствует, что среди груза находилась мумия египетской жрицы, и ее проклятие стало причиной трагической катастрофы.

Несмотря на то, что подтверждений существования мумии нет, многие верят, что именно эта мистическая сила привела к гибели сотен пассажиров. И хотя научные исследования объясняют крушение совокупностью технических и человеческих факторов, проклятие "Титаника" до сих пор остается одной из самых страшных морских загадок.

"Титаник" (фото: Википедия)

Проклятие клана Кеннеди

Клан Кеннеди - одна из самых известных и трагических семейств США, на которую, согласно слухам, наложено давнее проклятие.

Это проклятие связывают с многочисленными трагедиями, случившимися в семье на протяжении многих лет: от убийства президента Джона Кеннеди до загадочной смерти его брата Роберта и авиакатастрофы, в которой погиб Джон Кеннеди-младший.

Все эти события, происшедшие за короткое время, заставили многих поверить в существование какого-то таинственного проклятия, преследующего семью из-за их политической активности и влияния на мир.

Джон, Роберт и Эдвард Кеннеди (фото: Википедия)