6 замечательных идей, как использовать старые доски во дворе

Мебель для сада

Из старых досок можно создать уникальную садовую мебель, которая будет выглядеть стильно и будет стоить значительно дешевле, чем новая. К примеру, можно сделать скамейки, столы или стулья, идеально впишущиеся в атмосферу вашей дачи.

Перед использованием дерево необходимо очистить от старой краски, отшлифовать и обработать защитными средствами. Создание мебели - это не только практично, но и дает возможность добавить свой штрих в интерьер сада.

Использование старых досок придаст мебели особый, винтажный характер. Такая конструкция легко осуществима своими руками даже без опыта.

Садовые дорожки

Старые доски можно превратить в великолепные садовые дорожки. Они будут идеальны для участков, где часто собирается вода или грязь, помогут комфортно передвигаться в дождливую погоду.

Чтобы дорожки служили дольше, понадобятся геотекстиль и слой песка или гравия для дренажа. Очищенные доски обрабатываются защитным антисептиком во избежание гниения. Их укладывают на подготовленное основание, оставляя небольшие промежутки для стока воды.

Дорожки можно выкрасить или покрыть лаком для дополнительной защиты. Такая идея не только практична, но и придаст вашему участку эстетический вид.

Дорожка из досок (фото: Funkyjunkinteriors.net)

Компостный ящик

Для заботящихся об экологии и практичности старые доски идеально подойдут для создания компостного ящика. Такой ящик станет местом для переработки органических отходов, которые превратятся в ценное удобрение для вашего сада.

Ящик делают без дна, чтобы отходы имели контакт с землей для лучшей ферментации. Соединяемые доски образуют каркас, высоту которого можно постепенно увеличивать.

Правильная укладка органических материалов позволит получить богатый питательными веществами компост для растений. Кроме того, это экологичный способ утилизации пищевых отходов и органического мусора.

Высокие грядки

Высокие грядки становятся все популярнее из-за удобства ухода и быстрого прогрева почвы. Старые доски можно использовать для создания коробов для таких грядок. Очищенные и разделанные деревянные доски соединяются в форме прямоугольника или квадрата.

Грядки на высоте обеспечивают лучшее дренирование, контроль качества почвы и уменьшают количество сорняков. Их тоже легче поливать и обрабатывать, не наклоняясь низко.

Сделать грядку можно любого размера в зависимости от потребностей и желаемого количества культур. Защитите доски от влаги с помощью масляной пропитки, чтобы грядки служили дольше.

Высокие грядки (фото: Gardenersworld.com )

Скворечники и кормушки

Старые доски можно использовать для изготовления птичьих кормушек и скворечников. Это отличный способ привлечь в сад полезных птиц, которые будут бороться с вредителями.

Создание птичьих домиков - это еще и интересная семейная активность, которая принесет пользу природе. Очищенные и отделанные доски легко можно превратить в оригинальные кормушки, которые украсят ваш сад или балкон.

Птичьи дома также могут стать декоративным элементом ландшафта, придавая ему особую атмосферу. Привлечение птиц поможет сохранить ваши растения от насекомых-вредителей.

Забор

Если у вас много старых досок, можно сделать из них деревянный забор для участка. Правильно обработанные антисептиками доски могут служить достаточно долго, защищая вашу территорию.

Установка деревянного забора не требует больших строительных навыков и обойдется гораздо дешевле других материалов. Доски можно размещать как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от выбранного стиля.

Чтобы забор прослужил дольше, его можно выкрасить или покрыть лаком. Такой забор станет не только ограждением, но и стильным элементом вашего участка.