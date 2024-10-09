Зима близко: как выбрать лучшие виды утеплителя для домов

Наступающий отопительный сезон связан с рискованной неопределенностью. Поэтому стоит задуматься об утеплении дома и какие виды утеплителя будут наилучшими для этого.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает все преимущества и недостатки популярных утеплителей для домов.

Минеральная вата

Минеральная вата - это теплоизоляционный материал, который производится из природных минералов, таких как базальт или стекло. Она имеет волокнистую структуру, которая эффективно задерживает тепло и обладает превосходными звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата не горит и стойко переносит высокие температуры, что делает ее одним из самых безопасных материалов для утепления домов. Благодаря своей ячеистой структуре она также хорошо поглощает шум, обеспечивая дополнительный комфорт внутри помещений.

Достоинства:

Теплоизоляция и звукопоглощение. Минеральная вата хорошо сохраняет тепло и поглощает шум, что делает ее одним из самых популярных материалов для утепления.

Негорючесть. Она имеет высокий класс пожарной безопасности, что особенно важно для жилых помещений.

Экологичность. Этот материал производится из природных компонентов, таких как базальт или стекло.

Недостатки:

Гигроскопичность. Минеральная вата впитывает влагу, что может снижать теплоизоляционные свойства и требует обязательного использования пароизоляции.

Усадка. Со временем материал может давать усадку, требующую дополнительного контроля и возможной коррекции.

Минеральная вата (фото: Википедия)

Пенопласт и пенополистирол

Пенопласт (EPS) и пенополистирол (XPS) - это материалы, изготовленные на основе полистирола, широко используемые для теплоизоляции зданий.

EPS (экспандированный пенополистирол) представляет собой легкий и ячеистый материал, состоящий из многочисленных вспененных гранул, соединенных между собой. Он используется в строительстве благодаря своей доступности и хорошим теплоизоляционным свойствам.

XPS (экструдированный пенополистирол) отличается более высокой плотностью и прочностью, поскольку производится методом экструзии, что придает ему закрытую ячеистую структуру.

Оба материала обладают низкой теплопроводностью и влагостойкостью, однако XPS лучше сопротивляется механическим нагрузкам и обладает меньшей гигроскопичностью, что делает его лучшим для использования в условиях повышенной влажности и нагрузок.

Достоинства:

Низкая теплопроводность. Оба материала обладают превосходными теплоизоляционными свойствами, обеспечивая высокую энергоэффективность.

Легкость и простота монтажа. Благодаря своей легкости эти утеплители легко транспортировать и устанавливать.

Влагостойкость. Пенопласт и пенополистирол практически не впитывают влагу, что делает их устойчивыми к сырости.

Недостатки:

Горючесть. Несмотря на добавление антипиренов, пенопласт и пенополистирол остаются горючими материалами.

Низкая паропроницаемость. Эти материалы не пропускают пар, что может создавать эффект термоса и ухудшать микроклимат в доме.

Уязвимость к ультрафиолету. Под действием солнца пенопласт разрушается, что требует дополнительной защиты в виде штукатурки или облицовки.

Утепление пенопластом (фото: Stroypartner.ua)

Эковата

Эковата - это экологически чистый утеплитель, изготовленный из переработанной бумаги (около 80% от общего состава) с добавлением антисептиков и антипиренов для повышения устойчивости к огню и биологическому воздействию.

Этот материал отличается высокой теплоизоляцией, хорошей звукоизоляцией и способностью пропускать пар, что способствует поддержанию здорового микроклимата в помещении.

Эковата используется для утепления стен, крыш и полов, обеспечивая эффективную защиту от холода и шума, оставаясь безопасной для здоровья и окружающей среды.

Достоинства:

Экологичность. Эковата производится из переработанной бумаги, что делает ее экологически чистым и безопасным материалом.

Теплоизоляция и звукопоглощение. Эковата обладает отличными теплоизоляционными свойствами и хорошо поглощает шум.

Паропроницаемость. Она пропускает пар, помогающий поддерживать здоровый микроклимат в доме.

Недостатки:

Гигроскопичность. Как и минеральная вата, эковата впитывает влагу, что требует обязательного применения пароизоляции.

Сложность монтажа. Для установки эковать нужно специальное оборудование, которое может увеличить стоимость монтажа.

Эковата (фото: Википедия)

Пеноизол

Пеноизол - это современный утеплительный материал, представляющий собой пенопластообразующую массу, созданную на основе карбамидоформальдегидной смолы. В процессе нанесения он превращается в пену, заполняющую все щели и полости, обеспечивая равномерное утепление.

Пеноизол обладает низкой теплопроводностью, что позволяет эффективно сохранять тепло в помещении, а также имеет невысокую стоимость, что делает его доступным широкому кругу потребителей. Кроме того, благодаря своей жидкой форме он способен проникать в труднодоступные места, создавая непрерывный теплоизоляционный слой.

Достоинства:

Заполнение всех щелей. Пиноизол благодаря своей жидкой форме способен заполнять все труднодоступные места, обеспечивая полное утепление.

Низкая теплопроводность. Этот материал хорошо удерживает тепло, обеспечивая высокую энергоэффективность.

Невысокая стоимость. Пеноизол - один из самых доступных утеплителей на рынке.

Недостатки: