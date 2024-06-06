Праздник 6 июня: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

Сегодня, 6 июня, праздник - православные украинцы чтят память преподобного Виссариона, чудотворца Египетского и преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
О ранней жизни Висариона известно очень мало. Он родился в богатой семье, но решил оставить все это и избрать духовный путь.
Виссарион славился своей суровой аскезой. Он стремился к максимальной простоте и отказался от богатств, часто путешествовал без постоянного места жительства. Он минималистически одевался и часто постился.
Виссарион проводил много времени в молитвах в поисках духовного соединения с Богом. Благодаря глубокой вере он получил дар чудотворства, выполняя многочисленные чудеса, среди которых было исцеление больных и помощь нуждающимся.
Святой Виссарион был наставником для многих монахов и обычных людей, искавших духовную мудрость. Он вдохновлял других своими советами и примером жизни на подвиги души.
Виссарион умер в глубокой старости, оставив после себя славу великого подвижника и чудотворца.
Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский (иллюстрация: rivne-cerkva.rv.ua)
Преподобный Илларион родился в благочестивой семье от отцов Петра и Феодосии. В 20 лет он постригся в монашество в Исихийской обители близ Византии. Позже перешел в Далматскую обитель, где принял схиму (торжественную присягу) и стал учеником преподобного Григория Декаполита.
После смерти игумена далматской обители именно Илларион должен был занять его место. И после ходатайства к патриарху Никифору Илларион был назначен игуменом.
Преподобный Илларион отказался уничтожать святые иконы во время иконоборческих гонений императора Льва Армянина. За это он был заключен и подвергся многим пыткам.
После смерти императора Феофила преподобный Илларион был освобожден из заключения императрицей Феодорой и наконец смог вернуться в Далматскую обитель, где снова принял игуменство и мирно умер в 845 году.
Преподобный Илларион Новый (иллюстрация: rivne-cerkva.rv.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется отправляться в дальние поездки, ведь в этот день они не принесут ничего хорошего.
В этот день издавна было принято много работать. Суеверия так же рекомендуют поливать цветы, чтобы здоровье оставалось крепким.
Сегодня именины празднуют:
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
Читайте также церковный календарь на лето 2024 года.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ, а также SogodniSvyato и Википедия.