Праздник 6 июня: главные приметы и запреты дня, у кого день ангела

День памяти преподобного Виссариона-чудотворца

О ранней жизни Висариона известно очень мало. Он родился в богатой семье, но решил оставить все это и избрать духовный путь.

Виссарион славился своей суровой аскезой. Он стремился к максимальной простоте и отказался от богатств, часто путешествовал без постоянного места жительства. Он минималистически одевался и часто постился.

Виссарион проводил много времени в молитвах в поисках духовного соединения с Богом. Благодаря глубокой вере он получил дар чудотворства, выполняя многочисленные чудеса, среди которых было исцеление больных и помощь нуждающимся.

Святой Виссарион был наставником для многих монахов и обычных людей, искавших духовную мудрость. Он вдохновлял других своими советами и примером жизни на подвиги души.

Виссарион умер в глубокой старости, оставив после себя славу великого подвижника и чудотворца.

Преподобный Виссарион, чудотворец Египетский (иллюстрация: rivne-cerkva.rv.ua)

День памяти преподобного Иллариона Нового

Преподобный Илларион родился в благочестивой семье от отцов Петра и Феодосии. В 20 лет он постригся в монашество в Исихийской обители близ Византии. Позже перешел в Далматскую обитель, где принял схиму (торжественную присягу) и стал учеником преподобного Григория Декаполита.

После смерти игумена далматской обители именно Илларион должен был занять его место. И после ходатайства к патриарху Никифору Илларион был назначен игуменом.

Преподобный Илларион отказался уничтожать святые иконы во время иконоборческих гонений императора Льва Армянина. За это он был заключен и подвергся многим пыткам.

После смерти императора Феофила преподобный Илларион был освобожден из заключения императрицей Феодорой и наконец смог вернуться в Далматскую обитель, где снова принял игуменство и мирно умер в 845 году.

Преподобный Илларион Новый (иллюстрация: rivne-cerkva.rv.ua)

Что нельзя делать сегодня, 6 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

не следует обижаться самому или оскорблять других

запрещается выбрасывать остатки пищи со стола

не стоит жаловаться на свои проблемы, потому что их станет еще больше

Также не рекомендуется отправляться в дальние поездки, ведь в этот день они не принесут ничего хорошего.

Народные приметы и традиции этого дня

птицы громко кричат - вскоре будет дождь

резко похолодало - погода скоро улучшится

если сильно дует ветер - летом ожидайте много осадков

вечером летает много жуков - погода будет хорошей

ясное небо - будет большой урожай

В этот день издавна было принято много работать. Суеверия так же рекомендуют поливать цветы, чтобы здоровье оставалось крепким.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют:

Илларион

Егор

Георгий

Ксения

Сусанна

Иван

Степан.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Близнецы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: