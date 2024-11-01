59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботокса

59-летняя женщина поразила сеть молодостью своего лица, ведь выглядит она в два раза меньше своего возраста. По ее словам, она не делает инъекции, в частности ботокс.
В чем секрет свежего вида женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok Джованни Гереншнер.
Видео Джованни стало вирусным после того, как обнародовала свои секреты ухода за кожей.
Короткий ролик пользователи просмотрели более 11,1 миллиона раз.
Женщина рассказала о простом режиме, который, как она утверждает, помог ей сохранить форму лица без морщинок почти без признаков старения.
"Вместе со здоровым питанием, физическими упражнениями, управлением стрессом и простой жизнью я чувствую, что мне удалось немного дольше предотвратить процесс старения. Я не использую ни ботокс, ни филеры и не делала операций", - рассказала Джованна.
Энтузиастка ухода за кожей объясняет свое молодое употребление бульона на костях, увлажнением с помощью воды и кельтской соли, третиноина и регулярного микропилинга.
В Италии, откуда она родом, бульон на костях называют бродо.
"Мой папа постоянно готовил бродо, и он насыщен коллагеном - белком, который отвечает за упругую кожу. Кельтская соль и вода также необходимы для меня, чтобы оставаться увлажненной Я беру лишь одну маленькую крошку под язык и пью немного воды, но делаю это несколько раз в течение дня", – призналась Гереншнер.
@gigi__333
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