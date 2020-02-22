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56-річний Квентін Тарантіно вперше став татом

STYLERПерсони    22.02.2020 - 21:10
56-річний Квентін Тарантіно вперше став татом
Квентін Тарантіно (Фото з відкритих джерел)

В сім'ї Квентіна Тарантіно та Даніели Пік поповнення

Квентін Тарантіно і Даніела Пік стали батьками - у зірковій сім'ї з'явився син. 56-річний голлівудський режисер став батьком вперше.

Хлопчик з'явився на світ 22 лютого в ізраїльській лікарні "Іхілов" в Тель-Авіві, передають "Вести Израиль".

Дружина Тарантіно 36-річна ізраїльська співачка після пологів відчуває себе добре.

Минулого місяця американський режисер розповідав журналістам, що його дружина "на сьомому небі від щастя", а сам він радіє від одного погляду на неї.

Нагадаємо, що пара одружилася в листопаді 2018 року, хоча роман між ними почався в 2009-му, коли культовий режисер відвідував Ізраїль в рамках світового туру свого фільму "Безславні виродки".

Стосунки розвивався стрімко і вже через два тижні після знайомства пара стала з'являтися на публіці тримаючись за руки. Через деякий час Тарантіно та Пік розлучилася, але незабаром знову зійшлися.

56-річний Квентін Тарантіно вперше став татом

Квентін Тарантіно та Даніела Пік (Фото: instagram.com /edcarpetmood)

Весільну церемонію вирішили провести в Лос-Анджелесі (США) в єврейському стилі. На заході були присутні тільки родичі та близькі друзі нареченого і нареченої.

Для обох шлюб став першим (хоча Тарантіно раніше перебував у стосунках з багатьма відомими жінками, такими як актриса Миру Сорвіно і кінорежисерка Софія Кополла), а сьогодні у подружжя народився первісток.

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